Sukcesy i porażki 2018. Czym możemy się chwalić? Co poszło nie tak? W czym jesteśmy mistrzami świata, a co przegraliśmy na starcie?

Rok 2018 już się kończy. Jaki był, jak go zapamiętamy? Oto nasz subiektywny przegląd wydarzeń. Pozytywnie zaskoczyli nas siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrza Świata. Negatywne emocje towarzyszyły nam za to w czasie piłkarskiego Mundialu, Polska reprezentacja znowu nie wyszła z grupy. Cały 2018 rok był pełen sportowych i filmowych sukcesów, rządowych i społecznych porażek. Wzloty i upadki to nasz chleb powszedni. Z perspektywy czasu łatwiej jest ocenić sytuację. Podsumowań 2018 czas start!