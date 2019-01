Super koncert w Warszawie. Muzyka z albumu The Wall - Pink Floyd zagrana w całości na żywo w Teatrze Palladium

Utwory z The Wall zostaną wykonane na żywo przez mocno rozbudowany zespół wykonawców. Na scenie wystąpi aż 9 muzyków wspieranych przez sztab techników, którzy stworzą oprawę świetlną i wizualną, jaka będzie stanowić dopełnienie tego widowiska.

Lubisz Pink Floyd a w szczególności The Wall - musisz być na tym koncercie.

Ostatnie bilety dostępne jeszcze w salonach Empik oraz na:

https://www.empikbilety.pl

https://goingapp.pl

Zespół ANOTHER powstał w 2008 roku w podkrakowskiej Skawinie. Prawie dziesięcioletnia obecność na polskiej scenie koncertowej pozwoliła zbudować zespołowi grono fanów PINK FLOYD, którzy jako wymagająca publika zaakceptowali tę formę przekazu twórczości Floydów i licznie pojawia się na koncertach.

To co wyróżnia zespół ANOTHER spośród innych zespołów tego typu, to niesamowita radość z grania przez muzyków materiału, który pokrywa się z personalnymi fascynacjami wszystkich w zespole. Ze sceny emanuje pozytywna energia. Bezpośredni kontakt i integracja z publiką tworzy zgoła inną atmosferę do jakiej przyzwyczaiły zagraniczne zespoły coverowe odwiedzające nasz kraj.

Polski Pink Floyd - bo tak często zespół jest nazywany przez publikę - idealnie balansuje miedzy oryginalnymi partiami a własną interpretacją. Zarówno fani oczekujący wykonań możliwie najbliższych oryginałowi, jak i liczący na nieco inne niesłyszane jeszcze interpretacje nie znajda powodów do narzekań.

W tym roku mija okrągła 40. rocznica wydania albumu The Wall. Jak zapewniają organizatorzy, jest to okazją do posłuchania tego wydawnictwa w całości na żywo. Floydowa Ściana wydaje się być nadal aktualna po 40 latach.

Muzycy zespołu sugerują zachować dystans i świadomość, że na scenie nie wystąpi prawdziwy Pink Floyd - w zamian gwarantują przeżycie wieczoru wypełnionego floydowskim duchem i dobrze spędzony czas na prawie trzygodzinnym występie. Warto poczuć się patriotą muzycznym i wybrać się na koncert polskiego ANOTHER Pink Floyd!

Link do Wydarzenia na FB:

https://www.facebook.com/events/320811778742531/