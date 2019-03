Super Prezenty na Dzień Kobiet

Większość kobiet coraz częściej jest pewna, czego pragnie od życia. Obecnie jest naprawdę trudno wybrać prezent, który okaże się strzałem w dziesiątkę. Dlatego, tym razem podaruj prezent w formie przeżycia, który wybór pozostawi kobiecie! Gama dostępnych propozycji jest naprawdę spora, stąd też pewność, że każda Pani doświadczy niezapomnianych emocji!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Któż nie kocha dobrego jedzenia! Smakowanie nowych potraw, odpowiednia atmosfera oraz możliwość spędzenia wspólnie czasu to idealny prezent, jaki możemy podarować kobietom. Dlatego z okazji Dnia Kobiet podaruj swojej partnerce, mamie czy siostrze, voucher do restauracji i spędźcie razem miło czas, próbując kulinarnych nowości. W wyborze odpowiedniej kuchni pomoże zestaw podarunkowy Super Smaki, zawierający oferty do kilkudziesięciu przeróżnych restauracji, oferujących dania włoskie, francuskie, tajskie czy brazylijskie. Każda z obdarowanych Pań będzie mogła sama wybrać interesującą ją opcję. Oprócz kolacji, do wyboru są również warsztaty oraz degustacje alkoholi. Taki podarunek dedykowany jest wszystkim amatorkom dobrej kuchni!

CZAS NA ODPOCZYNEK

Chcąc sprawić przyjemność swojej kobiecie, podarujmy jej możliwość prawdziwego odpoczynku. Voucher do spa będzie idealnym pomysłem! Odprężające masaże, pielęgnujące zabiegi na twarz i ciało oraz perfekcyjnie wykonany manicure i pedicure jest tym, o czym marzy niejedna kobieta. W zestawie Super Przyjemności znajdują się same najbardziej relaksujące ofert z Warszawy. Kobietom mieszkającym poza stolicą polecamy cały zestaw Super Ona. Masaż olejami aromatycznymi, ciepłym miodem, balijski czy kokosowy relaks – w obu setach jest tyle możliwości, że aż ciężko zdecydować się na jedną. Taki zestaw podarunkowy będzie idealnym prezentem dla każdej wielbicielki odpoczynku. Spraw możliwość błogiego wyciszenia, o którym marzy!

POSTAW NA ADRENALINĘ

Paniom, które nie znoszą nudy i preferują aktywne spędzanie czasu, można sprezentować coś naprawdę specjalnego. Przygoda w świecie wirtualnym, zabawa w parku trampolin z retrospekcją do czasów dziecięcych gratis, a może strzelanie policyjne i jazda Monster Truckiem? Która z tych atrakcji spodoba się Twojej partnerce, mamie, a która siostrze? W zestawie Super Emocje znajduje się mieszanka szalonych przeżyć, które na pierwszym miejscu stawiają dobrą zabawę i adrenalinę! To świetna baza różnorodnych atrakcji i szalona dawka przygód dla spragnionych wrażeń! Taki prezent dostarczy kobiecie wielu pozytywnych emocji oraz będzie niesamowitą pamiątką na długie lata. Takie przeżycie będzie świetną alternatywą dla zwykłych kwiatów czy czekoladek.

Każdy z zestawów podarunkowych znajdziesz na stronie www.superprezenty.pl oraz na stoiskach w sieci sklepów Empikach i Carrefourach. Wszystkie Panie będą mogły wykorzystać taki voucher przez 12 miesięcy. Porzuć tradycyjne prezenty i postaw na niezapomniane chwile! Kobiety szukają nowych wyzwań i marzą o chwilach, które zostaną w ich pamięci na zawsze. Zrealizuj ich pragnienia i postaw na jeden z super zestawów!