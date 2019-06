Sushi Warszawa. Mistrzowie sushi przyrządzą japońskie dania. Najlepsi będą reprezentować Polskę w Tokio

W polskim finale wystartuje dwudziestu laureatów eliminacji, a oceniać ich będzie jury złożone z najlepszych mistrzów sushi na świecie. Do konkursu mogli się zgłaszać wyłącznie kucharze z 5-letnim doświadczeniem w pracy kucharza sushi oraz posiadający certyfikat Sushi Proficiency (wydaje się go tylko na podstawie odbytego szkolenia i zdanego egzaminu, World Sushi Skills Institute z Japonii). Spośród siedemdziesięciu zgłoszonych, jury wyłoniło finałową dwudziestkę, która powalczy o podróż do kraju kwitnącej wiśni i reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

- Idea zorganizowania polskiej edycji Sushi Cup wzięła się z pasji odkrywania tajników sushi. To nie tylko kuchnia, to filozofia, czy wręcz sztuka, która wymaga cierpliwości i wiedzy. Moją drugą domeną zawodową jest edukacja i propagowanie najlepszych wzorców sushi - tej chyba najtrudniejszej sztuki kulinarnej na świecie - mówi Alon Than, zwycięzca World Sushi Cup 2015 w Tokio, właściciel ulubionych restauracji sushi i honorowy przewodniczący jury (nie będzie oceniał finalistów).