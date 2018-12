Świąteczna ciężarówka Coca-Coli odwiedziła Warszawę. Gigantyczna kolejka po darmowe gadżety [ZDJĘCIA]

W sobotę 8 grudnia do Warszawy przyjechała świąteczna ciężarówka Coca-Coli. Dla niektórych jest ona symbolem nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a dla innych przyjazd wielkiego, świecącego samochodu to świetna okazja do rodzinnego, zimowego spaceru. Tym razem niezwykły pojazd zatrzymał się przed centrum handlowym Arkadia. W środku na warszawiaków czekały pamiątkowe zdjęcia, darmowe upominki i spotkanie z Mikołajem. Chętnych do wzięcia udziału w akcji nie brakowało. Przed ciężarówką ustawiła się gigantyczna kolejka. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia w Warszawie.