Świąteczna Fabryka Czekolady zagości w Atrium Promenada

W centralnym punkcie Atrium Promenada pojawi się niezwykła przestrzeń – Świąteczna Fabryka Czekolady. W jej czekoladowo-świątecznie zaaranżowanym wnętrzu znajdą się specjalne stanowiska dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi goście centrum będą mieli okazję wyprodukować własne czekoladki oraz ozdobić je lukrem i kolorowymi posypkami zgodnie z własnym pomysłem.

- Fabryka Czekolady w Atrium Promenada pozwoli wszystkim odwiedzającym nasze centrum poczuć przedświąteczny nastrój. Dzieci będą mogły pobawić się w specjalnie przygotowanej czekoladowej strefie, stworzyć własne czekoladki oraz dowiedzieć się więcej na temat procesu powstawania słodkich specjałów. Wszystko to za sprawą pokazów, warsztatów i projekcji filmu edukacyjnego pokazującego, jak powstaje czekolada – od małego ziarenka po błyszczącą, słodką tabliczkę – mówi Tomasz Hofman, dyrektor Atrium Promenada.



Do Fabryki jednorazowo będzie mogła wejść kilkuosobowa grupa dzieci, która pod okiem Oompa Loompów – bajkowych postaci kojarzonych z czekoladową fabryką – stworzy własne czekoladki. Dzięki czerwonym fartuszkom i czapeczkom najmłodsi poczują się jak w prawdziwej fabryce. Nie zabraknie też zabaw i gier o czekoladowej tematyce.

Przed Fabryką Czekolady stanie specjalnie przygotowana trefa animacyjna dla najmłodszych. Wszystkie chętne dzieci wezmą udział w animacjach o tematyce związanej ze świętami. Ponadto będzie na nie czekać jeszcze jedna atrakcja – strefa wypieków świątecznych pierników. Dzieci pod okiem animatorów będą mogły upiec pierniczki, a potem lukrować je i ozdabiać kolorowymi posypkami. Całe centrum wypełni się zapachem cynamonu, kardamonu i goździków.

- Grudzień to wyjątkowy, świąteczny miesiąc, który zamierzamy w Atrium Promenada szczególnie podkreślić. Chcemy, aby wszystkim odwiedzającym nas gościom udzieliła się przedgwiazdkowa atmosfera. Nie zabraknie u nas pięknych dekoracji, wydarzeń dla dzieci i dorosłych, a także oczywiście dobrej atmosfery sprzyjającej zakupom. Atrium Promenada to nasze flagowe centrum, które w ostatnim czasie przeszło gruntowną modernizację i rozbudowę. Czas przedświątecznych zakupów niech będzie okazją do odwiedzenia nas i sprawdzenia, jak wiele się zmieniło – podsumowuje Tomasz Hofman.

Fabryka Czekolady w Atrium Promenada będzie napędzana słodkościami przez cały tydzień. Organizatorzy zapraszają do udziału w zabawie także uczniów z zaprzyjaźnionych lokalnych szkół i przedszkoli, dla których rezerwuje specjalny czas od wtorku do piątku w godzinach 12:00-15:00.

Świąteczna Fabryka Czekolady będzie działać w dniach 27 listopada-2 grudnia w godzinach od 12:00-18:00. Wstęp jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia i oferty centrum można znaleźć na stronie internetowej: