Świąteczna Iluminacja 2018 w Warszawie. Tak pięknie nie było jeszcze nigdy. Miliony świateł rozbłysły w stolicy [ZDJĘCIA]

Iluminacja świąteczna to nie tylko dekoracja. Dodatkowe oświetlenie wpływa również na poprawę bezpieczeństwa. W porze najkrótszych dni w roku, przy pogorszonej widoczności główne ulice miasta są dodatkowo oświetlone. Dekoracje dodają także miastu niezwykłego uroku zachęcając mieszkańców i turystów do spacerów, czasem mimo niesprzyjającej aury.

Główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostały też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa. Gigantyczna choinka tradycyjnie stanie na placu Zamkowym.

