Świąteczne iluminacje Warszawa 2018. Ulice stolicy rozbłysną już w ten weekend. Miasto zapowiedziało szereg atrakcji [PROGRAM]

Ciekawie będzie również w okolicach hotelu Bristol. Tam o godzinie 17 warszawiacy będą podziwiać świetlny pokaz audiowizualny, który w całości wyświetlony zostanie na historycznym budynku. Kliknij w galerię, by zobaczyć jak świąteczne iluminacje wyglądały w roku ubiegłym:

Następnie spod pomniku Kopernika wycieczka przejdzie w kierunku Multimedialnego Parku Fontann. Trasę umilać będzie Orkiestra Mikołajów – chóry, orkiestry dęte i oryginalna orkiestra dudziarzy – Pipes & Drums . To jedyna w Polsce grupa wykonująca tradycyjną muzykę szkocką na wielkich instrumentach. Na całej trasie spaceru na warszawiaków czekały będą słodkie upominki i liczne atrakcje. Aby ogrzać zmarzniętych spacerowiczów, MPWiK częstować będzie gorącą herbatą na bazie warszawskiej kranówki. Przewidziano również poczęstunek w postaci świątecznego barszczu przygotowanego według tradycyjnej receptury.

ZOBACZ TEŻ: Zapalenie choinki Warszawa. Świąteczna iluminacja 2018. Lampki rozbłysną 8 grudnia

Impreza będzie mieć swój finał we wspomnianym Multimedialnym Parku Fontann. Tam spacerowicze ujrzą zimową iluminację fontann. Pokazy będą odbywać się o pełnych godzinach od 16:00 do 20:00. Każdy z nich trwać będzie 15 minut. Ci, którzy nie mogą zjawić się na fontannach w sobotę 8 grudnia, będą mogli nadrobić zaległości w każdy piątek, sobotę lub niedzielę aż do 28 stycznia.

Atrakcje uświetniające świąteczną iluminację będą trwać do godz. 19.30.