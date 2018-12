Świąteczne metro w Warszawie 2018. Miasto przygotowuje już specjalne pociągi [WIDEO]

Motorola One - piękny ekran i długi czas pracy na baterii

materiał informacyjny

Motorola nie przestaje zaskakiwać. Po pozytywnie przyjętej serii urządzeń Moto G6 przyszła kolei na coś o zupełnie odmienionym designie. Motorola one to najnowszy smartfon programu Android One, który oferuje znacznie więcej, niż tylko atrakcyjny wygląd.