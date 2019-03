Światowy Dzień Wody 2019. Będą pokazy iluzji, występy artystyczne, gry VR i konkursy z nagrodami

"Nie pozostawiając nikogo w tyle"

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przed 27 laty przez Organizację Narodów Zjednoczonych i jest obchodzony 22 marca. Co roku organizowany jest pod innym hasłem, a w tym roku jest to: Leaving No One Behind (z ang. – nie pozostawiając nikogo w tyle), które kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.

POLECAMY TEŻ: