Święta na warszawskich drogach. Policja podsumowuje gorący okres. Blisko 600 kolizji i kilkudziesięciu rannych! Są ofiary śmiertelne

Święta na warszawskich drogach

Święta Bożego Narodzenia za nami. Dla policjantów był to czas wzmożonej pracy – informuje stołeczna drogówka. Słowa te znajdują potwierdzenie w liczbach policyjnych statystyk. Zaledwie od piątku 21 grudnia do środy 26 grudnia na warszawskich drogach doszło aż do 598 kolizji! To daje blisko 100 zdarzeń drogowych na dzień. Poza wspomnianymi kolizjami doszło również do:

39 wypadków drogowych

3 wypadków śmiertelnych

45 osób zostało rannych

zatrzymania 44 nietrzeźwych kierowców

Policja nie ukrywa, że w okresie świątecznym zwraca szczególną uwagę na trzeźwość kierowców. W końcu decydujący się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu ryzykują w nie tylko swoje życie, ale przede wszystkim życie swych bliskich oraz innych uczestników ruchu.

Bezpieczeństwo nie tylko w święta

Zakończenie okresu świątecznego nie oznacza dla funkcjonariuszy końca walki z piratami drogowymi. Policja wciąż apeluje o ostrożną jazdę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Co więcej, w obliczu porażających statystyk służby przypominają o obowiązku noszenia odblasków. Tyczy się to pieszych podróżujących po zmroku poza terenem zabudowanym, choć i w mieście odblaski mogą okazać się dla pieszych zbawienne. Elementy odblaskowe powinny być umieszczone na wysokości kolan, dłoni oraz w okolicy klatki piersiowej i pleców. Takie umiejscowienie odblasków powinno zapewnić odpowiednią widoczność dla nadjeżdżających kierowców.

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego – wyjaśnia Komenda Stołeczna Policji.

