Święto Niepodległości 100 lat temu. Jak obchodzono pierwsze rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości? Zobacz archiwalne zdjęcia!

Święto Niepodległości w wielu miastach zawsze jest uroczyście obchodzone, a w tym roku można spodziewać się jeszcze większego fetowania, ponieważ rocznica jest nie byle jaka - to już 100 lat od odzyskania niepodległości! To chyba najlepszy moment na to, by spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wyglądały obchody Święta Niepodległości w pierwszych latach po jej odzyskaniu. Jak bardzo różniły się od obecnego świętowania? Zobaczcie w galerii!