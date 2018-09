Święto Straży Miejskiej w Warszawie 2018. Pokaz grupy interwencyjnej, awanse i przyjęcia [ZDJĘCIA]

Stołeczna staż miejska powstała w maju 1991 roku. Kilka miesięcy później (w listopadzie) pierwsi strażnicy złożyli ślubowanie. Było ich 120. Dziś w strukturach pracuje prawie dwa tysiące osób. Choć strażnicy są często krytykowani, trzeba oddać im, że w niektórych dziedzinach (np. ekopatrol zajmujący się zwierzętami) nie mają sobie równych.

Dyskusja na temat zasadności straży miejskiej trwa od lat. Warto jednak przypomnieć, że Komendanta Stołecznego Policji powołuje minister, natomiast Komendant Straży Miejskiej jest zatrudniany przez Prezydenta Warszawy. Jest to de facto jednostka silniej związania ze stolicą, którą można lepiej - z perspektywy ratusza - zarządzać. To właśnie z tego powodu posterunek strażników pojawił się na bulwarach miejskich. Miasto mogło w ten sposób szybko zareagować na głosy mówiące o tych, że weekendami (szczególnie wieczorem) nie zawsze jest tam bezpiecznie.

Święto Straży Miejskiej

We wtorek, 11 września, strażnicy obchodzili 27-lecie działalności. Z tej okazji do służby przyjęto 37 nowych funkcjonariuszy, 153 awansowano oraz 38 wyróżniono. - Każdego dnia podejmujecie ponad półtora tysiąca interwencji. O rosnącym zaufaniu do stołecznej straży miejskiej świadczy między innymi liczba zadań, z którymi musicie mierzyć się na co dzień. Dziękuję Wam wszystkim za wkład na rzecz sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania naszego miasta – mówił podczas uroczystości Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Witold Pahl. Komendant Straży Miejskiej, Zbigniew Leszczyński, dodał, że od 2013 roku liczba telefonów z prośba o pomoc wzrosła dwukrotnie.

Po części oficjalniej odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kampanii Reprezentacyjnej, a następnie defilada z udziałem nowo przyjętych i wyróżnionych strażników. Mogliśmy zobaczyć również występ Grupy Pokazowej, która zaprezentowała techniki interwencyjne oraz elementy samoobrony.

Podczas uroczystości honorowe odznaczenia przyznano płk. Eugeniuszowi Tyrajskiemu - wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Zbigniewowi Galperynowi Wiceprezesowi Zarządu Powstańców Warszawskich.