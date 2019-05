Świętowanie Dni Bemowa i Dzień Dziecka w Galerii Bemowo

Sąsiedzki Piknik Bemowski to wydarzenie skierowane przede wszystkim do mieszkańców Bemowa. Specjalnie dla nich Galeria Bemowo przygotowała szereg atrakcji, dzięki którym będą mogli nie tylko bliżej się poznać, ale także odkryć na nowo swoją ukochaną dzielnicę. Główną atrakcją wydarzenia będzie wspólna fotografia mieszkańców Bemowa, do której będzie można zapozować już w sobotę 1 czerwca o godzinie 12.00. Każda osoba, która zapozuje z nami do zdjęcia otrzyma w prezencie specjalnie zaprojektowany na to wydarzenie plakat autorstwa Katarzyny Boguckiej – ilustratorki, autorki książek, designerki tworzącej dla dzieci. Plakat przedstawia dzielnicę Bemowo i z pewnością będzie stanowić piękną ozdobę domu każdego Bemowiaka!

Na uczestników Sąsiedzkiego Pikniku Bemowskiego czekają również wycieczki z przewodnikiem po Bemowie – piesze, rowerowe oraz zabytkowym autobusem „Ogórkiem” – które Galeria Bemowo organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław”. Każda wycieczka będzie poświęcona innej tematyce, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in. czemu Ciepłownia Wola znajduje się na Bemowie, kto ze znanych postaci miał okazję mieszkać w drewnianych pawilonach Przyjaźni czy jakim problemem mogło być osiedle Przyjaźń dla początkującego listonosza. Zapisy na wycieczki z przewodnikiem są prowadzone za pośrednictwem profilu Galerii Bemowo na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wycieczki startują zgodnie z poniższym harmonogramem:

• wycieczki piesze – start o godz. 12.30 oraz 14.30;

• wycieczki rowerowe – start o godz. 13.00 oraz 15.00;

• wycieczki zabytkowym ogórkiem – start o godz. 10.00 oraz 12.00.