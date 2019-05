Świętujemy Dzień Grilla – majówka rozpoczęła grillowy sezon

Grillowanie to w Polsce niemal sport narodowy. Wspólne spotkania przy ruszcie stało się naszą pasją do tego stopnia, że 2 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Grilla. By odpowiednio celebrować to święto, Kaufland przygotował na majówkę ofertę obejmującą ponad 500 artykułów grillowych.

Polski przepis na udaną majówkę jest prosty: spotkanie z rodziną lub znajomymi przy grillu i pysznym jedzeniu. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez agencję badawczą Inquiry, Polacy grillują przeciętnie 9 razy w roku. W długi weekend majowy odbywa się oficjalny start grillowego sezonu, a 2 maja okrzyknięto Dniem Grilla. Jak będziemy to świętować? Tortu prawdopodobnie nie będzie, ale na pewno nie zabraknie kiełbasek. Mięsna uczta Kładzenie na rozgrzanym ruszcie lokalnie znanych produktów to rozrywka znana pod każdą szerokością geograficzną. Polski grill nie obejdzie się bez kiełbasy, która według badań Inquiry [1] jest najczęściej wybieranym na tą okazję produktem obok piwa i pieczywa. Kiełbaski wieprzowe lub drobiowe, karkówka czy kaszanka to znaki rozpoznawcze grillowania nad Wisłą. Należy przy tym zwrócić uwagę, że na stołach coraz częściej znajdujemy produkty kuchni międzynarodowej – jak niemieckie bratwursty, czy znane ze śródziemnomorskich rusztów ryby. Wegetariańskie akcenty Jednak nie samym mięsem grillowanie stoi. Warzywa i sery coraz częściej cieszą podniebienia miłośników tej formy spędzania wolnego czasu. Aż 43% Polaków do grillowego koszyka zakupowego wkłada świeże warzywa. W przypadku serów na grilla najczęściej wędrują oscypek, halloumi czy camembert, które mogą stanowić również element popularnych szaszłyków, zarówno w wersji wegetariańskiej, jak i łączonej z mięsem. Niepowtarzalny smak By podkreślić smak mięsa, warzyw i serów z grilla, warto skomponować wyrazistą marynatę na bazie oleju lub dodać ulubione przyprawy. Słodkie i pikantne nuty miodu, piwa i musztardy świetnie łączą się z wieprzowiną, z kolei warzywa doskonale idą w parze z czosnkiem, sproszkowanym chilli czy oregano. Swoimi prawami rządzi się wołowina – wysokiej klasy mięso wystarczy potraktować solą i świeżo mielonym pieprzem, by cieszyć się bogactwem jego aromatu. W przypadku ryby świetną kompozycję stanowią rozmaryn i czosnek, a smak serów podkręca kwaśna żurawina.

Sztuka grillowania Odpowiednia technika grillowania to klucz do cieszenia się pełnią smaku przyrządzanych potraw. Wiele zależy od temperatury oraz czasu, który warzywa czy mięso spędzą na ruszcie. Z myślą o wszystkich miłośnikach i mistrzach grillowania sieć Kaufland udostępnia na swojej stronie trzy krótkie poradniki o tym, jak w najlepszy sposób przygotować na grillu dania z wołowiny, wieprzowiny oraz warzyw. W specjalnej zakładce dodano także wiele kulinarnych inspiracji. Od miłośników mięsnych, soczystych potraw, po fanów dań rybnych i wegetarian. Dodatki na grilla, pyszne desery, a nawet przepisy na orzeźwiające lemoniady. To wszystko dostępne na www.kaufland.pl/grill.

Grilluj z siecią Kaufland By godnie rozpocząć sezon, Kaufland przygotował ofertę obejmująca ponad 500 artykułów na grilla. Dla miłośników tej formy spędzania czasu sieć przygotowała produkty marki własnej Let’s BBQ takie jak boczek w marynacie (4,99 zł) czy szaszłyk drobiowy w marynacie (7,99 zł). Ponadto w ofercie sieci znalazły się również produkty znanych polskich i zagranicznych producentów, w tym m.in. kiełbasa toruńska (1,19 zł za 100 g) i kiełbasa podlaska (1,69 zł za 100 g), kiełbasa z piersi kurczaka (1,69 zł za 100 g), kiełbasa biesiadna z serem (9,49 zł za opakowanie 600 g), biała kaszanka lub kaszanka z czosnkiem i cebulą (4,49 zł za 500 g), łosoś atlantycki (18,90 zł za 500 g) czy camembert na grilla z żurawiną lub papryką (7,99 zł). Warto także zajrzeć na wysokiej jakości produkty dostępne przy ladzie oraz bogatą ofertę świeżego pieczywa, o którym nie można przecież zapomnieć. Oferta obowiązuje w sklepach Kaufland od 2 do 8 maja 2019 r. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie www.kaufland.pl oraz w aktualnej gazetce promocyjnej sieci. [1] Sezon grillowy w oczach Polaków, agencja badawcza Inquiry, kwiecień 2019 Wideo