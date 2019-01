Przestępstwo na Pradze-Północ. Księgowała przywłaszczyła około 1,5 mln złotych

Kacper Owo

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na Pradze Południe poinformowali o niecodziennym wydarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymana, 61-letnia księgowa, Wanda Ż. przelała sobie 1,5 mln zł z konta firmy, w której od lat pracowała. Grozi jej kara do dzi...