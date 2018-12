Sylwester Miejski w Warszawie bez fajerwerków. Rafał Trzaskowski podjął bardzo ważną decyzję

Lego w Warszawie. Na Wiśle pojawiły się głowy ze słynnych klocków. Co oznaczają? [ZDJĘCIA]

Sylwia Torcińska

Lego w Warszawie. Na jednej z wiślanych wysp pojawiły się ogromne głowy ludzików ze słynnych klocków Lego. Co one tam robią? I dlaczego znalazły się akurat w tym miejscu? Dalsza część artykułu poniżej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.