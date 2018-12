Sylwester w Dekadzie.

SYLWESTROWA KREACJA

Sami zachodzimy w głowę jak to się stało, że strój na Sylwestra zdaje się być dla niektórych tematem taboo. Słysząc pytanie „Co założysz na Sylwestra?” jednym po plecach przebiega dreszcz, a innym z podniecenia rozszerzają się źrenice.

Jedno jest pewne: strój na ostatnią imprezę w roku jest dla niektórych przekleństwem, a inni z tysiąca przymiarek i przygotowań czerpią niesamowitą przyjemność. Nic pomiędzy.Przejdźmy jednak do meritum: jak ubrać się na sylwestrową zabawę?

Oto kilka porad:

- szykownie, ale z klasą – przesada nie jest mile widziana na żadnym polu. W modzie często mniej, znaczy więcej (nie mówimy tutaj o częściach garderoby),

- wygodnie, ale wyjątkowo – pamiętajcie, że w Sylwestrze chodzi o wyśmienitą zabawę, więc rzućcie niewygodne szpilki w kąt, pozbądźcie się ograniczających swobodne ruchy, wymyślnych kreacji. Wspomnienia z dobrej imprezy pozostaną z Wami o wiele dłużej niż sylwestrowe fatałaszki, a te czasami mogą zepsuć całą zabawę,

- nie zapomnijcie o ciepłych kurtkach – kto chciałby przegapić fajerwerki o północy z powodu zbyt cienkiego okrycia? Nikt! Dlatego miejcie w zanadrzu ciepły płaszcz, który otuli rozgrzane od tańca i emocji ciało, podczas gdy będziecie wymieniać się serdecznościami z najbliższymi, obserwując odchodzący Stary Rok.

W POSZUKIWANIU KLUBU MARZEŃ

Część z Was zapewne myśli o spędzeniu ostatniego dnia roku w spokoju, z kubkiem gorącej herbaty i ciepłym kocem. Szalejcie póki możecie! Porzućcie myśli o pustym mieszkaniu, pizzy na telefon i oglądaniu telewizji – jeszcze będziecie mieli na to w przyszłości szansę, poza tym na starość trzeba mieć co wspominać, a nikt za Was życia nie przeżyje!

Przychodzimy z pomocą tym, którym wydaje się, że przeżyli imprezy w każdym klimacie, tańczyli do housu i metalu, przebierali się za Gatsby’ego i Tarzana, Marylin Monroe czy Avatara. Spróbujcie zatem czegoś zupełnie innego:

Przed nami sylwestrowe szaleństwo w klimacie lat 80' w warszawskim klubie Dekada! Przeżyj noc podczas której przypomnimy Ci czasy, kiedy w klubach królowały same taneczne hity, a z parkietu schodziło się bladym świtem.

Najlepsze emocje, niebanalna rozrywka i niesamowite doznania! Właśnie tak będziemy witać nowy 2019 rok w klubie Dekada. Gwarantujemy, że nie zapomnisz ani minuty – od wejścia, aż do wyjścia.

Te wszystkie warte zapamiętania minuty same się nie przeżyją i nie tyczy się to wyłącznie szaleństw na parkiecie, ale również nowych znajomości.

NOWY (NIE)ZNAJOMY

Randki z Internetu są niezręczne, dlatego o wiele bardziej komfortową sytuacją do nawiązania nowej znajomości jest klub. W Dekadzie potańczycie do muzyki, która Was rozluźni, ugasicie pragnienie w barze, przełamiecie pierwsze lody śpiewając razem Twój ulubiony kawałek na dwa głosy. I najważniejsze - nie musisz przejmować się niezręczną ciszą, bo w Dekadzie niezręczna cisza nie istnieje, a tym bardziej w Sylwestra!

To widzimy się na Sylwestrze w Dekadzie!

Szykuje się wystrzałowa impreza!

www.dekada.pl