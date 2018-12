Sylwester Warszawa 2018/2019. Koncerty, program, imprezy, objazdy, sposoby na kaca, czynne sklepy

Sylwester Warszawa 2018/2019. Impreza na placu Bankowym - godziny, program

Tegoroczny Sylwester miejski w Warszawie pod hasłem "Warszawa Stolica Sylwestra 2018", podobnie jak zeszłoroczna impreza noworoczna, odbędzie się na placu Bankowym. Podobnie jak w poprzednich latach, możemy spodziewać się dużej zagranicznej gwiazdy i plejady rodzimych artystów, takich jak: Bajm, Edyta Górniak, Izabela Trojanowska czy Agnieszka Chylińska. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule: Sylwester Warszawa 2018/2019. Kto zagra, gdzie się odbędzie? Znamy szczegóły imprezy.

Start imprezy na placu Bankowym o godz. 19. Transmisja w TVN od godz. 19:45.

Sylwester Miejski 2018 w Warszawie odbędzie się bez pokazu sztucznych ogni. Taką decyzję podjął Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego, przerywając tradycję hucznych pokazów noworocznych w centrum miasta. Nowy prezydent Warszawy uznał argumenty ekologów, którzy przekonywali, że sylwestrowe strzelanie niesie ze sobą duże szkody dla zwierząt. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Sylwester Miejski w Warszawie bez fajerwerków. Rafał Trzaskowski podjął bardzo ważną decyzję.

Komunikacja miejska w Sylwestra i Nowy Rok

Rozkład jazdy Warszawa Święta Bożego Narodzenia, Sylwester, Nowy Rok. Będzie zabytkowa linia M

