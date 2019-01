Sylwester Warszawa. Ile zarobiły gwiazdy za koncert na pl. Bankowym? Nawet 100 tysięcy za kilka minut występu

- Występ na sylwestrze to najczęściej dwu- albo trzykrotność normalnej stawki koncertowej. Na przykład taka Ewa Farna normalnie za koncert dostaje 20-30 tys. zł, więc w sylwestra pewnie dostanie 60-70 tys. – mówił nam kilka lat temu menedżer gwiazd, chcący zachować anonimowość. - Doda za Katowice [w 2013 r. - przyp. red.] dostanie nie mniej niż 80 tys. zł, za to Bajm, który generalnie kosztuje około 60 tysięcy, zgarnie ok. 100 tys. zł - dodaje.

Podobna zasada obowiązywała w 2018 r. Za sylwestrowy występ Maryla Rodowicz zarobiła - bagatela - 90 tys. zł, ale nawet tak zawrotna suma nie wystarczyła, by znaleźć się na zarobkowym podium. Nieco mniej, bo "tylko" 70 tysięcy złotych, dostał Michał Szpak, a 60 tysięcy zarobili Ewa Farna i Michał Wiśniewski.