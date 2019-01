Symulator Dreamlinera w Warszawie. Każdy będzie mógł usiąść za sterami Boeinga 787 [ZDJĘCIA, WIDEO]

Symulator przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, z fabryki Boeinga. Zazwyczaj podobne maszyny służą jedynie pilotom, tym razem amerykańska firma postanowiła udostępnić symulator wszystkim zainteresowanym. - Mamy tu prawdziwe fotele pilotów Dreamlinera, przepustnicę za pomocą możemy regulować ciąg silników, a także autopilota - tłumaczy Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u. - Urządzenia są takie same, jak w prawdziwym samolocie - dodaje.

Jak wygląda lot symulatorem?

Latanie niewiele różni się od pilotowania prawdziwej maszyny. Identycznie reagują wszystkie układy, na ekranach widzimy obraz niczym z kabiny pilotów. Dla tych, który w środę usiądą za steram Dreamlinera lot zacznie się od podejścia do lądowania. Po lewej stronie zobaczymy panoramę miasta Seattle (w którym mieści się fabryka producenta samolotów). Lądujemy na lotnisku Boeing Field, tam gdzie samoloty są montowane. To stamtąd - te zamówione przez LOT - lecą do Polski.