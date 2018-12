Sypka Mąka i Masło poleca się na zimne poranki. Te śniadania sprawią, że cały dzień będzie dobry [ZDJĘCIA, WIDEO]

To, co nas przede wszystkim przyciąga do lokalu są jednak śniadania. Jak mówi nam Sobieniak "takie, które sprawią, że cały dzień będzie dobry." Wybór nie będzie jednak łatwy. Możecie zjeść tosty z domowego chleba posmarowane śmietankowym twarogiem, przełożone awokado i jajkiem w koszulce. Dostępne są również w wersji z szynką crudo. W menu są pieczone maślane tosty panierowane w jajku ze śmietankowym serem, powidłami, słonym syropem cukrowym i pomarańczą, są placki jogurtowe z karmelizowanym boczkiem i masłem, są też placki jogurtowe z plastrami grillowanej, wędzonej szynki, śmietankowym serkiem i sosem tuńczykowym.

Nowa restauracja Jurka Sobieniaka (szefa kuchni i restauratora, właściciela restauracji Sypka Mąka na Ursynowie i sieci Niezłe Bydło , technologa żywności i eksperta gastronomicznego) to pożywne śniadania, obiady i kolacje w przyzwoitych cenach. Za pizze zapłacimy tu od 22 do 34 zł, za makarony od 33 do 36 zł. Krem z pomidorów to wydatek rzędu 12 zł, kruche policzki wieprzowe z marynowanymi burakami na prażonej gryce - 38 zł.

Świąteczne śniadania Polaków

To wszystko oferuje nam Sypka Mąka i Masło na co dzień i od święta. A co Polacy najczęściej serwują na śniadania świąteczne? - To zależy od tego, ile mamy w domu osób. Najprostszym sposobem jest duża jajecznica i moim zdaniem właśnie ona najczęściej ląduje na śniadanie u Polaków - mówi nam właściciel lokalu, Jurek Sobieniak i dodaje: Może być na boczku, na dobrej szynce, ze schabem. Do tego świeża bułka albo własnoręcznie wypieczony chleb drożdżowy czy na zakwasie.

A jak szybko urozmaicić śniadania świąteczne? Sobieniak ma na to kilka sposobów. - Do mięs dodaje dwa ulubione sosy. Jeden jest orientalny. Mieszam sos sojowy z miodem gryczanym albo spadziowym, dodaję do tego odrobinę posiekanego czosnku, trochę dymki. To zalewa, która "glazuruje" mięso. Na wierzch daję dużo zieleniny np. roszponki i odrobinę posiekanych pomidorów - mówi nam restaurator i szef kuchni dodając: drugim sosem jest Tonnato - sos tuńczykowy. Cielęcina, polędwiczka wieprzowa, schab wieprzowy, karkówka albo ryba np. karp świetnie smakują w jego towarzystwie.

Sypka Mąka i Masło otwarta jest od wtorku do soboty od 9:00 do 23:00, w niedzielę od 9:00 do 22:00, a w poniedziałek od 12:00 do 23:00. Lokal będzie można odwiedzić w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia już od godziny 9:00.