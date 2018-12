Syrena była herbem Starej Warszawy, ale symbol pół kobiety pół ryby tak mocno zakorzenił się w pamięci mieszkańców, że jest ona obecna w świadomości warszawiaków – zwanych niegdyś „syreniarzami”, do dziś.

Zgrabna wersja syrenki stanowi częsty motyw wykorzystywany w projektach graficznych przedmiotów użytkowych czy artykułów papierniczych takich, jak notesy, kalendarze, kubki, talerze czy plakaty. Nie sposób też wrócić z Warszawy bez syrenki – jest ona, zaraz po Pałacu Kultury i Nauki, chyba najczęściej wykorzystywanym motywem na pamiątkach. Gdzie jej szukać?

Sporo wersji wspomnianej kobiety ryby znajdziemy w kolekcji sklepu internetowego Hellowawa. To sklep internetowy, w którym znajdziecie niebanalne projekty zainspirowane stolicą.

Bo Warszawa to więcej niż miasto, to stan ducha. A Hellowawa to niezwykłe rzeczy - to rzeczy z warszawskim rysem. Czujesz Warszawę? Więc pokaż Warszawę! Hellowawa to oryginalne warszawskie przedmioty nie tylko dla warszawiaków

- zapewniają twórcy oryginalnej platformy, na której możecie kupić m.in. kubki (ceny już od 10 zł), magnesy (ok. 10 zł), koszulki (ok. 60 zł) czy ekotorby (ok. 50 zł) z syrenką.

– To są zupełnie świeże spojrzenia na warszawską symbolikę. Wszystko krąży wokół Pałacu Kultury, Syrenki, słowa Warszawa, rozpoznawalnych budynków warszawskich. Wiele osób jest zaskoczonych tym, że w taki sposób można pokazywać Warszawę. Do tej pory miasto było przedstawiane w sposób bardzo historyzujący.

Jej wizerunek jest zakorzeniony głęboko w tragicznej przeszłości, smutny. Ja próbuję ten wizerunek odczarować, stworzyć zupełnie świeże, nowoczesne, współczesne miasto. To kawałek Warszawy do wywiezienia przez turystów – mówiła w rozmowie z nami Bożena Przyłuska z firmy Hellowawa.

W tym miejscu, poza wspomnianymi przedmiotami, odnajdziemy też wariację na temat symbolu Warszawy – eko torbę „Pan Syren” projektu Gosi Stolińskiej (hi.goszi) czy też torbę „Pomocny Syren” projektu Agaty Dudek.

Syrenka Warszawska bardzo chętnie wykorzystywana jest też w projektach ubrań. Swoją wersję, wytatuowanej pani rodem z pin-upowych plakatów prezentuje polska, uliczna marka Turbokolor, założona przez Pawła Swanskiego w 2007 roku.Za koszulkę z nadrukiem, którą możecie kupić na stronie turbokolor.pl zapłacicie ok. 100 zł.

Syrena pojawia się też na skarpetkach, w formie kolczyków, broszek a nawet... tatuaży u osób, które szczególnie mocno czują się związane z Warszawą. Koszt wykonania takiej ozdoby na ciele, zależy oczywiście od wybranego wzoru, wielkości i poziomu skomplikowania. Za tatuaż o wielkości 10x10 cm zapłacicie ok. 200-300 zł.

W poszukiwaniu unikalnych przedmiotów z symbolami stolicy udajcie się do Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42). Ciekawe przedmioty znajdziecie też na stronie: upominkiwarszawskie.pl.