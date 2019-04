Syreny alarmowe, Warszawa 2019. 19 kwietnia o godz. 12.00. Dlaczego wyją syreny w Warszawie?

Miasto st. Warszawa informuje, że dla upamiętnienia 76. rocznicy powstania w getcie warszawskim w piątek, 19 kwietnia, o godz. 12.00, na terenie Warszawy zostaną uruchomione syreny alarmowe miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jak co roku, tego dnia, w Warszawie syreny będą emitowały sygnał ciągły przez 1 minutę. Sygnał syren będzie można usłyszeć od godz. 12 do 12.01 w całym mieście dnia 19.04.2019 roku. Co zrobić, gdy zawyją syreny? Warto zatrzymać się na chwilę i oddać hołd poległym podczas powstania.