Szafki łazienkowe Warszawa - z czego powinny być wykonane?

Szafki łazienkowe Warszawa są odpowiednie do małych i przestronnych łazienek. Dzięki nim, łatwo estetycznie zaaranżować pomieszczenie i stworzyć praktyczną przestrzeń do przechowywania kosmetyków, środków czyszczących i akcesoriów, potrzebnych do wykonywania zabiegów higienicznych. Poznaj materiały, które są odpowiednie do wykonania solidnych mebli łazienkowych.

Materiały odpowiednie do wykonania szafek łazienkowych

Do produkcji szafek łazienkowych Warszawa często wybiera się płyty z przetworzonego drewna. Szczególnie popularne są płyty MDF i HDF, lecz prócz nich można stosować również płyty stolarskie, wiórowe i fornirowane. Meble drewniane są mniej odporne na utratę kształtu pod wpływem wilgoci. Jeżeli w łazience panuje wysoka wilgotność (np. suszy się w niej pranie), odpowiedniejsze są meble wykonane z płyty HPL.

W przypadku, gdy chce się posiadać szafki łazienkowe Warszawa z litego drewna, można się na nie zdecydować pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim powinno się wybrać gatunki drewna odporne na wilgoć i zmiany temperatur - takie właściwości wykazują między innymi gatunki egzotyczne. Szafka łazienkowa z litego drewna powinna stanąć z dala od prysznica i wanny, gdzie jest najbardziej narażona na zalanie. Dodatkowo powinna być pozbawiona cokolików, które wchłaniają rozlaną wodę i utrudniają utrzymanie łazienki w czystości.

W nowoczesnych wnętrzach dobrze wyglądają meble ze szkła hartowanego, aluminium, kompozytu i ceramiki. Materiały te łatwo utrzymać w czystości i dopasować do aranżacji niewielkich pomieszczeń.

Szafki łazienkowe Warszawa - wykończenie frontów

Aby szafki łazienkowe cechowała odporność na wilgoć, płyta meblowa lub inny materiał powinny być pokryte warstwą ochronną. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie frontów szafek. Wykańcza się je akrylem, który usztywnia płytę. Dodatkowo akryl sprawia, że meble błyszczą i odbijają światło, dzięki czemu optycznie powiększają wnętrze. Akryl łatwo wyczyścić z wszelkich zabrudzeń, dlatego sprawdza się w łazienkach użytkowanych przez alergików. Płyty meblowe do łazienek utwardzi się też lakierem, który jest odporny na wilgoć. Fronty są odpowiednio zabezpieczone, nawet gdy w łazience dochodzi do częstych zmian temperatury. W pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności dobrze sprawdza się lakier poliuretanowy jedno- lub dwuskładnikowy.

Fronty szafek łazienkowych można zabezpieczyć również folią, która chroni meble przed pęcznieniem na skutek kontaktu z wilgocią. Aby folia spełniła swoje zadanie, powinna być przymocowana do frontu za pomocą silnego kleju. W podobny sposób mocuje się laminat. Co ważne, w przypadku laminatu ważna jest precyzyjna aplikacja warstwy zabezpieczającej, gdyż w przeciwnym razie laminat może rozkleić się pod wpływem wilgoci.

W przypadku szafek z litego drewna stosuje się lakiery wodoodporne, oleje oraz woski. Obecnie najczęściej stosuje się preparaty ochronne bezbarwne, które podkreślają naturalne usłojenie drewna. Popularne są również impregnaty białe, wpisujące się w styl skandynawski.

Co ważne, gdy na szafkach łazienkowych z Warszawy pojawią się uszkodzenia, rysy lub odpryski, powinno się jak najszybciej je zabezpieczyć wybranym materiałem ochronnym. Ubytki na płytach meblowych powodują szybkie niszczenie drewna, gdyż płyta zaczyna pęcznieć i odkształcać się na skutek kontaktu z wilgocią. Szybkie zabezpieczenie uszkodzonego mebla przedłuża żywotność frontu i sprawia, że prezentuje się on estetyczniej.

Blaty do szafek pod umywalkę

Współcześnie w dużych łazienkach często umieszcza się umywalki na specjalnych blatach, pod którymi kryją się otwarte półki lub zamknięte szafki. Blat do szafek łazienkowych pod umywalkę powinien być wykonany z materiałów odporniejszych na wilgoć i zalanie niż płyty MDF lub drewno. W tym przypadku odpowiednim wyborem jest granit, marmur lub inny kamień. Takie wykończenie jest nie tylko trwałe i estetyczne, ale i ponadczasowe - kamień wygląda doskonale w każdej aranżacji pomimo upływu lat.

Kamienny blat do szafki łazienkowej z Warszawy można zamówić zarówno w sklepie z meblami, jak i u kamieniarza. Przed wyborem blatu powinno się zwrócić uwagę na właściwości granitu i marmuru. Granit jest twardszy i odporniejszy na plamy, jednak brakuje mu uroku, jakim charakteryzuje się marmur. Ten drugi jest natomiast podatniejszy na zabrudzenia, zwłaszcza z kosmetyków, jednak pięknie się starzeje. Możliwe jest wykonanie blatu pod umywalkę również z innych kamieni.