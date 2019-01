Szczepione dzieci z łatwiejszym dostępem do przedszkola. Dodatkowe punkty przy rekrutacji w Piastowie

Władze podwarszawskiego Piastowa chcą, by zaszczepione dzieci otrzymywały dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli. Nie oznacza to, że nieszczepione maluchy będą dyskwalifikowane - przy rekrutacji brane są pod uwagę także inne kryteria, jednak dodatkowe punkty za szczepienie mogą sprawić, że rodzice jeszcze raz przemyślą swoją decyzję o rezygnacji z niej. Jak zapewnia burmistrz Piastowa, chodzi o bezpieczeństwo dzieci.

- Zaszczepienie dziecka nie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do przedszkola. To, że rodzice nie przedstawią dokumentu świadczącego o szczepieniach, nie dyskwalifikuje dziecka. Chodzi tylko o ich bezpieczeństwo - powiedział Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa, w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Projekt uchwały już jest. Dziecko, które przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne, będzie mogło liczyć na pięć dodatkowych punktów podczas naboru. Aby potwierdzić odbycie szczepienia, wystarczy kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka.

Do tej pory punktowano m.in. pracę rodziców w Piastowie, rozliczanie podatków w tym mieście oraz uczące się rodzeństwo. Propozycja jest odpowiedzią na rosnącą od jesieni zachorowalność na odrę w naszym regionie.

Jeśli radni przyjmą uchwałę, będzie ją musiał jeszcze podpisać wojewoda mazowiecki. Radni Piastowa podejmą decyzję 21 stycznia.