Szczepione dzieci z pierwszeństwem do przedszkoli. Pomysł przyjął się w Warszawie

Dodatkowe punkty w rekrutacji

O pomyśle przyznawania dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli informowaliśmy niespełna miesiąc temu. Wówczas z taką inicjatywą wyszły władze Piastowa. Burmistrz miejscowości zapełniał wówczas, że nie dyskwalifikuje to innych, nieszczepionych dzieci.

Zaszczepienie dziecka nie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do przedszkola. To, że rodzice nie przedstawią dokumentu świadczącego o szczepieniach, nie dyskwalifikuje dziecka. Chodzi tylko o ich bezpieczeństwo - mówił Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa, w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

W podwarszawskim Piastowie pomysł jednak nie doszedł do skutku. Jego realizację wstrzymali radni, do których należał decydujący głos. Podczas głosowania pięciu z nich opowiedziało się za pomysłem, pięciu przeciw, a siedmiu wstrzymało od głosu. Czterech radnych było nieobecnych. Głos "przeciw" oddała m.in. radna Prawa i Sprawiedliwości, Maria Ziółek. Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej - taka praktyka to dyskryminacja i dyskwalifikacja dzieci podczas rekrutacji. Jej zdaniem kryterium o takim charakterze nie powinno stanowić o szansie na miejsce w przedszkolu.

