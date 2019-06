Szczury. Ochota została zalana przez gryzonie. Są już niemal wszędzie, a winni są sami mieszkańcy

Do tej pory głównymi miejscami bytowania szczurów były parki, kanały, tunele metra. Na Ochocie jednak gryzonie coraz częściej pojawiają się na chodnikach i podwórkach. W tym roku to już prawdziwa plaga. Jak donoszą mieszkańcy, coraz częściej gryzonie znajdują drogę na osiedla, a nawet do domów.

Szczury jak dziki

Problemem są tu niestety, ludzie. Im bliżej ognisk ludzkich, tym więcej dostępnego, łatwego w pozyskaniu i prawie niewyczerpalnego pokarmu. Szczury doskonale czują się w parkach, gdzie karmimy łabędzie, ale równie dobrze mogą czuć się buszując w naszych śmieciach. Znacie to? Dokładnie ta sama sytuacja dotyczy dzików, drugiej plagi, spowodowanej wzrostem populacji ludzkiej.

Gdy rok temu opisywaliśmy ten problem, ówczesny rzecznik ratusza opisał sytuację w sposób, który można by równie dobrze odnieść do problemu szczurów na Ochocie. - Zwierząt tych nie należy dokarmiać. To je przyzwyczaja do kontaktu z człowiekiem. Liczą one, że znów dostaną jedzenie i oczekując karmienia (...) pamiętajmy, że to niezwykle zwinne i szybkie zwierzęta – mówił w rozmowie z NaM Bartosz Milczarczyk, były rzecznik ratusza, i aż trudno uwierzyć, że mówił o dzikach.