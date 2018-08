Szerzej na Marynarskiej. Tramwaje wracają do Mordoru. Od 3 września łatwiej dojhedziemy na Służewiec

Na ten moment kierowcy czekali z utęsknieniem. Wraz z końcem wakacji wróci normalny ruch na Marynarską.Na Służewiec dojadą również tramwaje.

Szerzej na Marynarskiej, powrót tramwajów

Poszerzenie placu budowy na ul. Marynarskiej w okresie wakacyjnym umożliwiło drogowcom przeprowadzenie robót związanych z budowa północnej jezdni i połączenia torowiska tramwajowego oraz budową podpór wiaduktu w ul. Postępu i kładki dla pieszych przy ul. Wynalazek.

W ostatni weekend wakacji, od piątku, 31 sierpnia, od godz. 20 do niedzieli, 2 września, do godz. 24 wykonawca będzie kontynuował układanie belek stalowych przęsła nad torami tramwajowymi. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Postępu pomiędzy ul. Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców.

Zmiana organizacji ruchu

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 2 na 3 września, ok. godz. 24 zmieni się natomiast organizacja ruchu. Ruch w obydwu kierunkach w ciągu ul. Marynarskiej zostanie przełożony na nowo wybudowaną północną jezdnię. Jadący w kierunku ul. Żwirki i Wigry będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu (ruch będzie możliwy tylko na wprost).

Z kolei jadący z zachodu będą mieli jeden pas i będą mogli z niego pojechać prosto w kierunku ul. Wołoskiej lub skręcić w ul. Wynalazek. Z ul. Wynalazek można będzie skręcić w prawo i lewo, a jadący z ul. Postępu będą mogli skręcić wyłącznie w prawo lub pojechać prosto. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

Komunikacja miejska na Marynarskiej

Od poniedziałku, 3 września, tramwaje będą ponownie jeździć ul. Marynarską do pętli PKP Służewiec. Przywrócone zostanie kursowanie zawieszonych linii 10 i 14 (na trasach podstawowych) oraz linii 18 na trasie zmienionej na Pradze-Północ.

Autobusy linii 317 (tylko kierunku krańca Wilanów) i 365 (tylko w kierunku Metro Wilanowska) pojadą ulicami Cybernetyki i P. Gintrowskiego (d. W. Rzymowskiego). Natomiast autobusy linii 402 pojadą prosto ul. Marynarską i zawrócą na węźle z trasą S79.