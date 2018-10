Szkoła na Gocławiu nadal zamknięta. Uczniowie prawdopodobnie w czwartek dopiero wrócą na lekcje

Dwie poważne awarie przyłącza wody oraz zanieczyszczenie wody bakteriami kałowymi wody spowodowały, o czym informowaliśmy, że dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 na Gocławiu została zmuszona do zamknięcia placówki.

Tak pisaliśmy o tej sprawie w ubiegłym tygodniu: Szkoła na Pradze zamknięta przez sanepid. Kazali natychmiast wziąć dzieci ze szkoły. W wodzie wykryto kał

Zarząd dzielnicy w ubiegłym tygodniu zdecydował o wykonaniu dla szkoły osobnego przyłącza do przewodu wodociągowego przy ul. Kwarcianej. Ma to zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wykonało takie przyłącze w sobotę. To ma rozwiązać problem czystości wody w szkole oraz zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości,

Jednak aby dzieci mogły wrócić do szkoły woda w szkole musi zostać przebadana przez sanepid.

- W poniedziałek próbki zostały pobranej. Woda do badań pochodziła z czterech punktów, została pobrana w miejscu przyłącza do miejskiej sieci, "na trasie" wodociągu, w kuchni oraz w toaletach. Teraz musimy czekać 48 godzin na wyniki badań. Jeśli okaże się, że woda jest czysta wolna od bakterii zajęcia ponownie będą odbywać się w szkole 279 od czwartku - powiedział nam Andrzej Opala, rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Praga Południe.

Na razie szkoła przygotowała tymczasowy plan lekcji na poniedziałek i wtorek. Uczniowie klas V-VIII mają zorganizowane lekcje w pobliskich placówkach. Dla uczniów klas I-IV oraz dla dzieci z "zerówki", którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zorganizowała opiekę zastępczą.

W środę października poznamy wyniki badania wody ze szkoły 279 przy ul. Cyrklowej 1 na Gocławiu.