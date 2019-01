Szkoła policealna, w której nadal możesz podjąć naukę!

Rozpoczął się październik, miesiąc studentów i wszystkich tych, którzy pragną kontynuować naukę po ukończonym liceum. Często wydaje nam się, że możliwość dalszego kształcenia jest bardzo droga, wybór możliwych kierunków jest ograniczony, a przede wszystkim, panuje ogólne przeświadczenie, że aby móc uczyć się po ukończeniu szkoły średniej trzeba mieć świetnie zdaną maturę, nie mówiąc już o dyspozycyjności czasowej.

Często więc młodzi ludzie rezygnują z dalszej nauki na rzecz zdobywania zawodowego doświadczenia. Ale okazuje się, że istnieje możliwość kontynuowania nauki po liceum za darmo, nawet bez matury, a co najlepsze – nawet teraz, w październiku, możesz jeszcze rozpocząć zajęcia!

Interesujące kierunki studiów na wyciągnięcie ręki! Rekrutacja jeszcze trwa!

Wielu z nas nauka w szkole policealnej kojarzy się z niezbyt ciekawym wyborem kierunków, a szczególnie, jeśli przegapi się letnie terminy zapisów i pierwszą rekrutację. Okazuje się jednak, że szkoły Plus Edukacja oferują naprawdę interesujące kierunki prowadzone przez doświadczoną i fachową kadrę dydaktyczną, a rekrutacja na nie jest wciąż możliwa. Brzmi jak marzenie, prawda?

W Plus Edukacja możliwe jest ukończenie szkoły policealnej, nawet bez potrzeby okazywania świadectwa maturalnego, a wybór możliwych tematów kursów jest naprawdę szeroki. Oferujemy kierunki dedykowane "umysłom ścisłym", po których można uzyskać tytuł technika informatyki, telekomunikacji, administracji czy, co szczególnie ciekawe, oferujemy również kierunek realizacja dźwięku, którym połączyć można zarówno wiedzę techniczną jak i artystyczne pasje. Nie brakuje też kursów o tematyce zorientowanej na przyrodę i to, co z nią związane, na przykład geodezja, weterynaria czy turystyka wiejska, lub florystyka.

Ale to nie wszystko, po naszej szkole możesz również zostać certyfikowanym opiekunem osób starszych, opiekunką środowiskową, technikiem usług kosmetologicznych czy okulistycznych.

A to tylko niektóre z kierunków oferowanych przez szkoły Policealne Plus Edukacja!

Szkoła Policealna Plus Edukacja, kto może do niej iść?

Drzwi naszych szkół otwarte są dla każdego, kto ukończył liceum. I to wszystko! Jedynymi wymaganymi dokumentami, które potrzebne Ci będą do rozpoczęcia nauki w naszej szkole to oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, trzy zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Co najważniejsze, nie musisz przechodzić też przez żadne dodatkowe egzaminy – u nas decyduje kolejność zgłoszeń! Ogromnym plusem jest fakt, że zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, weekendowo, co dwa tygodnie, a wszystkie materiały z zajęć od razu ukazują się w internecie i są dostępne dla naszych uczniów. Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i szczycimy się również tym, że dostaniesz od nas za darmo to, co Ci się należy, czyli:

* Zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych

* Legitymacja szkolna (upoważniająca do zniżek)

* Materiały z zajęć dostępne w Internecie

* Pośrednictwo pracy dla Słuchaczy i Absolwentów naszych szkół

* Praktyki zawodowe w renomowanych firmach

Szkoły Plus Edukacja, jak się do nich zapisać?

Nasze szkoły znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w większych miastach Wielkopolski i Dolnego Śląska – w Poznaniu, Kaliszu, Obornikach i Wrocławiu. Ale co najlepsze, rekrutację możesz rozpocząć nie wychodząc z domu – całkowicie on line! Wystarczy wejść na stronę www.plusedukacja.pl, kliknąć w zakładkę "zapisy online" i wybrać miasto, które Cię interesuje. Proste, prawda?

Promocja! Wybrane kierunki szkół policealnych Plus Edukacja bez czesnego!

To może wydawać się zbyt piękne, by było prawdziwe, ale w każdej z naszych szkół istnieje możliwość wyboru kierunków, na których można pobierać naukę za darmo, bez czesnego, albo z naprawdę korzystnymi udogodnieniami finansowymi. Wchodząc na stronę Plus Edukacji w zakładkę "promocje" bez problemu znajdziesz informacje o tym, gdzie i na jakie ulgi finansowe możesz liczyć. Naprawdę warto!