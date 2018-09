Szkolnik superdziewczyny. Zorganizuj się z Emi!

Szkolnik zawiera mnóstwo ciekawych i oryginalnych pomysłów na organizację, w tym:

• PLANNER na dwanaście miesięcy,

• MÓJ TYDZIEŃ – na szczegółowe terminy: klasówek czy spotkań z przyjaciółkami,

• ODRABIANKI czyli karty do planowania prac domowych i kontroli nad postępem prac,

• PAMIĘTNIK na czas roku szkolnego, wakacji, ferii,

• MARUDNIK do zapisywania nastroju,

• SŁOIK SZCZĘŚCIA do odznaczenia wyjątkowych dni... i wiele innych!

Szkolnik Superdziewczyny został przygotowany, aby wspierać dziewczynki w samodzielnym planowaniu czasu w szkole i w domu. Jest też źródłem inspiracji - prezentuje sylwetki DWUNASTU SUPERDZIEWCZYN, m.in. Anne Frank, Simony Kossak, Fridy Kahlo, J.K. Rowling, Martyny Wojciechowskiej czy Beyoncé, których wyjątkowe osiągnięcia mogą zachęcać dziewczyny do realizacji marzeń.

- Czas staje się coraz bardziej luksusową wartością. Tempo naszego życia ciągle rośnie i doświadczają tego także nasze dzieci. Dorośli mają do dyspozycji wiele aplikacji czy tradycyjnych planerów, dzięki którym zarządzają czasem. Dzieci mają do dyspozycji raczej tradycyjne kalendarze. „Szkolnik Superdziewczyny” to unikalna publikacja, której celem jest wspieranie dziewczyn w planowaniu czasu. Ma wiele unikalnych funkcji i świetnie łączy zabawę z rozwojem osobistym a wszystko inspirowane przygodami Tajnego Klubu Superdziewczyn. Liczę, że fanki serii będą miały wielką frajdę! – mówi o „Szkolniku Superdziewczyny” autorka.

O serii "Emi i tajny klub superdziewczyn"

Seria książek przeznaczona dla dziewczynek w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, już czytających lub rozpoczynających przygodę z czytaniem. Koncentruje się wokół pomysłowej i zadziornej Emi, która mieszka z rodzicami w dużym mieście, ma głowę pełną pomysłów i ma też zwariowanych przyjaciół. Są wśród nich Aniela, która nie cierpi księżniczek, nowo poznana na osiedlu muzykalna Faustyna, Flora – największa rywalka Emi, starsza o rok córka przyjaciółki jej mamy a także Franek, zapalony odkrywca i nieco przemądrzały młody naukowiec.

Kiedy Emi wraz z koleżankami z zerówki zakłada Tajny Klub Superdziewczyn, którego mottem przewodnim staje się „nigdy więcej nudy”, przygody same znajdują dziewczyny. Paczka rozkręca się realizując kolejne tajne misje od śledzenia szalonego Profesora, który może zagrażać światu przez opiekę nad schorowaną klaczą Bravą, poszukiwanie ducha straszącego w zamczysku po akcję sprzątania plaży….

Agnieszka Mielech

Autorka serii, urodzona w Białymstoku, mama Basi. Absolwentka Polonistyki oraz podyplomowych studiów Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności w Instytucie Literatury Polskiej UW a także Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z dystrybucją filmową. Autorka książek dla dzieci, nakładem wydawnictwa Wilga (Grupa Wydawnicza Foksal) ukazały się w książki z serii "Emi i Tajny Klub Superdziewczyn" oraz "Jaga Czekolada i baszta tajemnic" oraz "Jaga Czekolada i władcy wiatru".

Magdalena Babińska

Ilustratorka. Mama małej Matyldy, która stanowi dla niej niekończące się źródło inspiracji. Ilustruje publikacje dla najmłodszych, takie jak np. książeczki Zgaduj z Czuczu i XploreTeam, „Świetlik w Ciemności” Jakuba Ćwieka, „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn”, „Jaga Czekolada” Agnieszki Mielech. Rysuje setki ilustracji do podręczników dla przedszkolaków i szkolniaków. Prywatnie fanka wszelkiej fantastyki i komiksów. Autorka ilustracji do książek z gatunku urban fantasy Anety Jadowskiej. Rysuje przygody swojej córki: www.facebook.com/matyldadaily.

Jej prace można znaleźć tu: www.dedodesign.pl

oraz na FB: https://www.facebook.com/masebi