Szkuta wiślana z czasów Kolumba w Czersku. Sensacja archeologiczna, to największy taki wrak w tej części Europy [ZDJĘCIA]

Szkuta wiślana w Czersku to prawdziwa sensacja archeologiczna. Odnaleziony statek jest gigantyczną jednostką transportową, pochodzącą z 1481 r. Aby podkreślić, jak ogromny to statek, eksperci tłumaczą, że łódź pływała po Wiśle już w czasach Krzysztofa Kolumba i była większa niż statki, którymi odkrywca dopłynął przez Atlantyk do Ameryki. Czerska szkuta trafi najprawdopodobniej do specjalnie stworzonego dla niej muzeum. Ciąg dalszy tekstu poniżej.