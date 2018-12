SZOK! Te produkty mają tyle samo kalorii. Jesteś na diecie? Musisz to zobaczyć

Każdy, kto choć raz był na diecie wie, jak ważne jest liczenie kalorii. W niektórych wersjach to pierwsza i żelazna zasada diety, w innych oprócz kalorii należy zwracać uwagę na zawartość tłuszczów czy białka. To uciążliwa i mozolna praca, którą trzeba wykonywać każdego dnia, na szczęście po pewnym czasie staje się nawykiem i dobrą praktyką, którą stosują nie tylko osoby na wiecznej diecie. Łatwo jest wskazać produkty o mało kaloryczne, to zwykle owoce i warzywa, żywność nieprzetworzona, ciemne pieczywo, makarony, ryż, kasze. Wysokokaloryczne są za to słodycze, słodkie napoje, fast foody itp. W galerii znajdziesz proste porównanie produktów, które mają podobną ilość kalorii. Gołym okiem widać co jeść się opłaca, a co jest tylko zapychaczem w naszym żołądku. Kilka ciekawych wyjątków, które potwierdzają regułę i mnóstwo przydatnych informacji od trenerów i dietetyków. Sprawdź PORADNIK kaloryczności.