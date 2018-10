Szokujące porady dla ofiar molestowania seksualnego. Ratusz zleca kontrolę po warsztatach w warszawskiej szkole podstawowej

O sprawie jako pierwsza poinformowała Dorota Łoboda, jedna z inicjatorek i liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Zamieściła na Twitterze fragment książki "Życie na maksa, poradnik uczuciowo-seksualny", którą wykorzystano podczas finansowanych z urzędu dzielnicy warsztatów dla dzieci z ósmych klas Szkoły Podstawowej numer 92 na warszawskim Żoliborzu.

"Jeśli cię zaczepiają, sama jesteś sobie winna"

W książce znajduje się instrukcja, dotycząca tego, jak powinna zachować się kobieta w przypadku molestowania seksualnego. "Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem. Daj do zrozumienia, że schlebia ci zainteresowanie, które kieruje w twoją stronę, ale że będzie ci jeszcze milej, jeśli będzie cię szanował. W żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna, nie okazuj niesmaku: poniżysz i zranisz go (...). Bądź miła" - czytamy w poradniku.

Podobnych treści nie brakuje również na kolejnych kartach książki. Jak informują autorzy poradnika, ubrania takie jak minispódniczki, body, biodrówki czy bluzki z odsłoniętymi plecami są "zaproszeniem do czegoś więcej" - "Uchodzisz za frywolną, dyspozycyjną dziewczynę. Jeśli cię zaczepiają, sama jesteś sobie winna: kusisz los".

Oświadczenie urzędu dzielnicy Żoliborz

Do sprawy w oświadczeniu odniósł się urząd dzielnicy: "W trybie natychmiastowym podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności incydentu, który miał miejsce w jednej ze szkół na terenie Dzielnicy Żoliborz podczas realizacji programu Archipelag Skarbów.

Jak informują władze dzielnicy, przed przystąpieniem do przeprowadzenia warsztatów odbyło się spotkanie, w trakcie którego rodzicom została przedstawiona ich treść. W oświadczeniu czytamy, że egzemplarz książki „Życie na maksa. Poradnik uczuciowo-seksualny” autorstwa Jean-Benoit Castermana nie był podręcznikiem, na podstawie którego jest realizowany program, a jedynie upominkiem przekazanym uczniom przez osobę prowadzącą warsztaty.

Ratusz zleca kontrolę

Głos w sprawie zabrała prezydent Warszawy. "Zleciłam kontrolę w szkole, w której odbywały się zajęcia. Nie ma zgody na relatywizowanie złych zachowań. Napastowanie jest zawsze tym, czym jest, a ubiór nie ma znaczenia dla tolerowania jakichkolwiek złych zachowań" - napisała na twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz.

„Archipelag Skarbów”

„Archipelag Skarbów” to program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Celem prowadzonych w ramach programu warsztatów jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów młodzieży. Program ten jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chroniących, m.in. więzi z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi jednostkami z otoczenia młodzieży.