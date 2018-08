Szokujące zdjęcia satelitarne ujawniają prawdę! ZOBACZ jak gorące lato wpłynęło na krajobraz

Lato w tym roku jest szczególnie gorące. Widzimy to na prognozach pogody, słyszymy w wiadomościach, odczuwamy na własnej skórze. Nawet państwa, które cechuje chłodny klimat, w tym rok mogą sprawdzić co to znaczy upalne lato. Z upałów z pewnością cieszą się turyści, ale rolnicy już mniej. Susza dopadła nie tylko gospodarstwa. ZOBACZ jak zmienił się krajobraz. Zdjęcia satelitarne udostępnia Europejska Agencja Kosmiczna.