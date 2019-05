Szpital Psychiatryczny Warszawa. Adres, telefon, informacje

Do szpitala psychiatrycznego pacjenci trafiają wtedy, gdy mamy do czynienia z nagłym pogorszeniem ich stanu psychicznego, tym bardziej jeżeli na przykład wcześniej mieli skłonności do depresji.

Do tego rodzaju kliniki można trafić również tylko na obserwację, np. przy próbach samobójczych albo przy zażyciu dużej ilości tabletek lub choćby w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że osoba mogła zażyć narkotyki i zachowuje się w sposób odmienny od normalnego. Kto jeszcze? Na oddziałach psychiatrycznych leczy się także pacjetów z zaburzeniami nastroju, schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii i urojeniowymi, otępieniem, zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną, zaburzeniami osobowości, zespołami abstynencyjnymi psychozami w uzależnieniu od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, upośledzonych umysłowo z zaburzeniami psychicznymi.

Nie przejmujcie się - do szpitala psychiatrycznego trafiają nawet największe gwiazdy, takie jak Britney Spears. To nie zawsze chodzi o niepoczytalność, czasem po prostu o nadwrażliwość i depresję.

Poniżej znajdziecie sporą garść informacji o szpitalach psychiatrycznych w Warszawie.

