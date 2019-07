Szucha 16. Kamienica z wielką historią i wielkimi nazwiskami

Bohaterowie narodowi i kaci

Kamienica przy Szucha 16 była świadkiem wielkiej historii. Przez mury budynku przewinęło się wiele wspaniałych postaci. I tyle samo katów. Ale po kolei. Budynek postawiła Oficerska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Proporzec, a za projekt - utrzymany w duchu modernizmu - odpowiadał architekt Edgar Norwerth (to on stworzył Akademię Akademię Wychowania Fizycznego na warszawskich Bielanach - przyp.red). Oddano go do użytku około 1936 roku. Robił wówczas wrażenie. Elementy budynku pełne były ornamentów. Duże mieszkania - od 100 do 200 metrów były nie tylko wygodne, ale i funkcjonalne.

Pierwszymi lokatorami kamienicy zostało 53 oficerów Wojska Polskiego, a zarazem członków spółdzielni. Wśród nich ppłk Walery Sławek, późniejszy Wódz Naczelny z ramienia rządu londyńskiego gen. Kazimierz Sosnkowski i wiceminister skarbu płk Adam Koc. Ten pierwszy w mieszkaniu na trzecim piętrze 2 kwietnia 1939 roku strzeli sobie w głowę.

Wkrótce Aleja Szucha zmieniła nazwę na Strasse der Polizei. Naprzeciwko kamienicy Niemcy urządzili izbę zatrzymań. Słynną katownię. W listopadzie 1939 roku wszyscy mieszkający w okolicy Polacy zostali wysiedleni. Mieli zaledwie godzinę na spakowanie wszystkich rzeczy. Od tej pory dzielnica była „Nur Fuer Deutsche” (tylko dla Niemców). Na Szucha 16 wprowadzili się gestapowcy i członkowie nazistowskiej służby bezpieczeństwa. Wśród nich komisarz kryminalny Witossek, komendanci Pawiaka Grabert i Junk, a także szef Kripo, Geisler.