Szukasz noclegu w Warszawie? Zobacz, co wziąć pod uwagę, aby poczuć się w nim komfortowo

Noclegi w Warszawie – czym się kierować, wybierając hotel dla siebie?

Przeglądając oferty noclegów w Warszawie, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na lokalizację i na dojazd do miejsca docelowego. Jeśli wybieramy się do stolicy w celach towarzyskich i imprezowych, wybierzmy nocleg zlokalizowany nieopodal klubu muzycznego, teatru czy Starówki. Wówczas nie stracimy zbyt wiele czasu na staniu w korkach, przesiadkach i dojazdach.

Co lepsze: hostel, hotel czy prywatny apartament?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Aby dobrze dopasować noclegi w Warszawie do własnych oczekiwań i wyobrażeń, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

• cena – jeśli zależy nam na atrakcyjnej cenie i nie oczekujemy luksusów, możemy zakwaterować się w jednym z licznych warszawskich hosteli; w zależności od wybranego pokoju, będziemy mieć do dyspozycji łazienkę wspólną z innymi podróżnymi lub zupełnie oddzielną, znajdującą się na terenie pokoju;

• lokalizacja – jeżeli przyjeżdżasz do Warszawy w celach biznesowych, na przykład bierzesz udział w ważnym kongresie, szkoleniu czy występujesz na konferencji, zdecyduj się na prestiżowy apartament w centrum – wówczas nie zmarnujesz czasu na dojazd, będziesz też mógł bez problemu wziąć udział w nieoficjalnym spotkaniu zakończonym wspólnym winem – do mieszkania przejdziesz się spacerem lub łatwo złapiesz taksówkę; z kolei jeśli bardziej interesują Cię koncerty, wybierz lokalizację blisko klubu muzycznego, w którym odbywa się dane wydarzenie; najczęściej jest to Stadion Narodowy, Proxima, Progresja lub Hydrozagadka – w okolicy każdego z tych miejsc bez problemu znajdziesz hostel lub prywatne mieszkanie na wynajem krótkoterminowy; w każdym z tych przypadków pamiętaj o odpowiednio wczesnej rezerwacji miejsca – wtedy masz pewność, że nie będziesz mieć problemu z noclegiem w lokalizacji, która najbardziej Ci odpowiada;

• łatwość zameldowania i wymeldowania oraz przekazanie kluczy – osoby nie do końca znające miasto, które wybierają się w spontaniczną podróż i nie są w stanie odpowiednio wcześniej oszacować swojej godziny przybycia na miejsce powinny wybrać hostel lub hotel z całodobową recepcją; wówczas będzie im łatwiej odebrać klucze i udać się na spoczynek do pokoju; z kolei ci, którzy są w stanie określić godzinę przyjazdu, mogą zdecydować się również na prywatny apartament, do którego klucze przekaże im właściciel;

• dostępny metraż i standard wyposażenia – udogodnienia w postaci dostępu do kuchni, czajnika elektrycznego, zmywarki czy żelazka są charakterystyczne przede wszystkim dla prywatnych apartamentów; w hotelach można liczyć raczej na śniadanie i kawę w bufecie lub restauracji znajdującej się na dole, natomiast w hostelach bywa różnie – zazwyczaj w pokoju goście mają do dyspozycji czajnik elektryczny;

• sprzątanie pokoju na bieżąco – w hotelach w cenę pokoju wliczone jest zazwyczaj jego sprzątanie; oznacza to, że goście każdego dnia będą mieli sprzątaną łazienkę i wymieniane ręczniki na świeże; w przypadku hosteli nie można liczyć na taką usługę, natomiast w przypadku prywatnych apartamentów sprzątania także zwykle nie ma, głównie z tego względu, aby nie ingerować w prywatność i spokój lokatora.