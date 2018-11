Szukasz tanich lotów na Święta lub Sylwestra? Sprawdź fakty i mity na temat biletów lotniczych!

Czy da się w ogóle latać tanio? Z pomocą FRU.PL, wyszukiwarki tanich lotów i serwisu rezerwacji lotów, odpowiadamy: TAK! Dla wielu Polaków zaplanowanie wymarzonej podróży wciąż jednak jawi się jako prawdziwy koszmar. Miało być tanio, a wyszło jak zwykle – znacie to? Jak twierdzą eksperci, wiele osób wciąż powiela nieprawdziwe mity na temat rynku podniebnych podróży i nie wie, jak unikać zbędnych kosztów związanych z takimi wyjazdami. Jeżeli do tej pory nie przesypialiście nocy, odświeżając nerwowo stronę w oczekiwaniu na promocyjne loty… bo przecież takie okazje zawsze trafiają się tylko wtedy – ten tekst jest właśnie dla Was!

Jak kupować tanie bilety lotnicze? Rozliczamy największe mity!

Mit 1: Tanimi liniami zawsze najtaniej

Sprawdzacie ceny biletów wyłącznie na stronach tanich linii? To czas z tym skończyć! Tak zwani tani przewoźnicy rzeczywiście w trakcie okresowych promocji oferują bardzo konkurencyjne stawki, ale najczęściej dotyczą one tylko wybranych rejsów i jedynie kilku miejsc w samolocie. Zobaczcie, dlaczego przy planowaniu podróży warto szukać szerzej:

Promocje dotyczą nie tylko tanich linii! Jeżeli nie zależy Wam na przelocie w konkretnych datach, po prostu dostosujecie swoje plany do cen biletów. Jednak w sytuacji, gdy nie możecie pozwolić sobie na taką elastyczność, warto zweryfikować oferty różnych przewoźników – w regularnych liniach również zdarzają się promocje! Święta, sezon turystyczny, ważne wydarzenia w wybranej lokalizacji – zwłaszcza wtedy takie oferty stają się najbardziej konkurencyjne!

Bagaż bagażowi nierówny. Zwłaszcza, jeżeli myślisz o podróży na święta, kiedy w walizce powinno znaleźć się miejsce również na upominki dla najbliższych, zweryfikuj informacje bagażowe. Możesz się zdziwić, kiedy okaże się, że w ramach podstawowej ceny biletu w tanich liniach możesz zabrać ze sobą… mniejszą torbę niż ta, którą nosisz na co dzień! Pamiętajcie, że każdy przewoźnik ma prawo mieć własną politykę bagażową. Jednak, co do zasady – w regularnych liniach możecie spodziewać się prawa do zabrania przynajmniej całkiem pokaźnej walizki jako bagażu podręcznego.

Koszty transferu lotniskowego mogą być dla Ciebie niemiłym zaskoczeniem. Tani przewoźnicy często latają na poboczne, mniejsze lotniska, niejednokrotnie znacznie oddalone od miejsca docelowego. A im dalej do miasta, tym potencjalnie drożej możesz zapłacić za dojazd. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza w przypadku lotów późnym wieczorem lub wcześnie rano, kiedy nie ma się pewności, że na miejscu kursuje jeszcze komunikacja miejska. Londyn, Amsterdam, Wenecja – wybierając między innymi te kierunki, uważaj na to!

Jak podkreślają eksperci, warto skorzystać z narzędzi, które ułatwią porównanie cen lotów. Na FRU.PL sprawdzicie jednocześnie połączenia wszystkimi liniami świata, a wyszukiwarka niewdzięczną „robotę” wykona za Was – otrzymacie gotową listę tanich lotów do Londynu, biletów lotniczych do Amsterdamu , lotów do Wenecji czy innego wybranego miasta, z wyszczególnieniem lotnisk i informacji bagażowych.

Mit 2: Najlepiej poczekać na last minute

Mit! Mit! Mit! W ruchu lotniczym last minute nie istnieje, a wręcz przeciwnie – im mniej czasu zostało do wylotu, tym droższe będą bilety. Kiedy zatem najlepiej jest polować na tanie połączenia? Warto śledzić ceny połączeń na kilka miesięcy przed planowym wylotem – nawet do pół roku wcześniej! Dotyczy to zwłaszcza lotów w czasie różnych świąt czy wakacji.

Jak ułatwić sobie to zadanie? Warto skorzystać z Alarmów cenowych – to automatyczne narzędzie, które za Was będzie śledzić ceny biletów i aktualne promocje, przesyłając notyfikacje na adres mailowy.

Mit 3: Bilety w pakiecie będą tańsze

Niestety, ale nie będą. Jak podpowiadają eksperci, bardzo często zdarza się, że znacznie bardziej opłaca się polecieć do miejsca docelowego jedną linią, a wrócić zupełnie inną. Dlaczego? Bo w ten sposób macie największą szansę skorzystać z promocyjnych puli biletów, w ramach których rzadko udaje się upolować przelot w obie strony tą samą linią. Tu również przydatna będzie dobra wyszukiwarka i serwis rezerwacji lotów!

A co w sytuacji, gdy lecicie w kilka osób? Podróż w większym gronie wcale nie sprawi, że cena biletów będzie niższa. Nie liczcie na specjalne zniżki dla grup – ale jeśli towarzyszą Wam dzieci, dobrze sprawdźcie warunki u poszczególnych przewoźników. W tanich liniach najmłodsi po ukończeniu 2 roku życia muszą mieć własny bilet, ale już u regularnych przewoźników mogą liczyć na niemałe zniżki, co będzie miało duży wpływ na finalny koszt podróży.

Mit 4: Tanie bilety można upolować tylko w tygodniu

Bardzo popularny jest też pogląd, że bilety w najlepszej cenie da się znaleźć tylko na niezbyt atrakcyjne daty, np. z przelotami tylko w środku tygodnia, kiedy zależy nam na kilkudniowej podróży. A wiadomo, że Londyn, Barcelonę czy Rzym warto odwiedzić w weekend, gdy dzieje się tam najwięcej! Okazuje się jednak że w tym przekonaniu niewiele jest prawdy… A cała tajemnica tkwi w odrobinie elastyczności!

Zależy Wam na pełnym weekendzie w wybranym mieście? Spróbujcie dopasować daty tak, by podróż obejmowała również jeden dzień powszedni – piątek lub poniedziałek. A może powrót we wtorek rano będzie o wiele tańszy? Dzięki takiemu podejściu możecie naprawdę sporo zaoszczędzić i zwiedzić wiele miejsc. Co ciekawe, loty w trakcie tygodnia roboczego wcale nie są tańsze. Powód jest prosty – to właśnie wtedy wiele osób podróżuje w celach służbowych.

Z taką dawką wiedzy organizacja wymarzonej podróży nie sprawi już problemu! A promocyjne loty znajdziecie na FRU.PL!