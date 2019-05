"Szwindel" Jakuba Ćwieka. Wciąga, fascynuje i budzi grozę [patronat NaM]

Jak Olgierd, jeden z bohaterów powieści. "Dopiero w łazience, stając już nad umywalką i nabierając na dłoń pachnącą bananami piankę, Olgierd zdał sobie sprawę, co najlepszego zrobił. Czy naprawdę właśnie zostawił obcą kobietę ze swoim telefonem, wartym z dobre trzy tysiące, dokumentami firmy w teczce i wyszedł do kibla? Naprawdę był aż tak głupi?" - czytamy w książce.

Nie bez powodu na początku książki Jakuba Ćwiaka, autora kryminału "Liżąc ostrze", horroru "Ciemność płonie" czy cyklu "Chłopcy", pojawiają się dwa cytaty. Pierwszy należy do Oscara Wilde'a: "Kłamać, mówić pięknie o rzeczach niebyłych, to prawdziwy cel sztuki". I drugi pisarza Nevila Shute'a: - "Niezbyt to miłe znaleźć się tam, gdzie całymi dniami kantuje się ludzi, prawda?" Bo z jednej strony czytelnik "Szwindla" fascynuje się przebiegłością przestępców - prawdziwych artystów w swoim fachu, z drugiej jednak gdzieś z tyłu głowy pojawia się myśl, że sam wielokrotnie mógł zostać okantowany.

Z książki dowiemy się np., że przestępcze "numery dzielą się na Drobnicę, gdy po prostu się improwizuje, korzystając z okazji, Przygrywki, gdy zarzuca się sieci i zbiera kasę na duży numer, oraz Główne albo też DwaGie, co oznacza Główną Grę. W tych ostatnich rozpracowuje się dokładny cel, co wymaga czasu i inwestycji" - jak czytamy w "Szwindlu".

Akcja książki zaczyna się w zakładzie opiekuńczym, w którym umiera jeden z przywódców legendarnej grupy oszustów. Dzięki zaprzyjaźnionej pielęgniarce zeszyt z jego zapiskami trafia do syna mężczyzny, którego ten przed laty opuścił. Mikołaj znajduje w nim nie tylko spowiedź znienawidzonego przez siebie ojca, ale też pieniądze i wizję zbicia fortuny. Problem w tym, że aby ją zdobyć, musi porozumieć się z byłym wspólnikiem ojca i jego przestępczą grupą. Akcja, która ma im wszystkim przynieść duże pieniądze, to okazja życia. Tak się przynajmniej wydaje...

Bez trupa

„Ćwiek zadaje kłam obiegowej opinii, że kryminał bez nieboszczyka i zmęczonego gliny po przejściach, który usiłuje odnaleźć mordercę, jest bezwartościowy. Że bez tych emblematów nie da się zrobić świetnej książki. »Szwindel« udowadnia, że polski kryminał ma jeszcze dużo do odkrycia” – podsumował trafnie Irek Grin, pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Kryminału.

Jeśli znudziliście się klasycznymi kryminałami z trupem w tle i szukacie czegoś nowego, ta powieść wciągnie Was już od pierwszej strony. Jeśli wydaje wam się, że uśmiechnęło się do was szczęście, uważajcie, to może być przekręt!