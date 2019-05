Szybciej z Warszawy do Poznania. Pociągi przyspieszą na razie o... 20 minut. Wciąż będą wolniejsze niż przed remontem. Ale do czasu

Pociągi przyspieszą. Jak długo będziemy jechać z Warszawy do stolicy Wielkopolski? - 9 czerwca jest korekta rozkładu jazdy. Wtedy pociągi powrócą na dawną trasę. Czas jazdy skróci się do 3 godzin 10 minut, jednak nie od razu. Nastąpi to tydzień lub dwa później, gdy maszyniści poznają i rozjeżdżą nową trasę – tłumaczy Radosław Śledziński z PKP PLK, która odpowiada za remont.

Dziś z Warszawy do Poznania jedziemy pociągiem około czterech godzin. Przed wojną kolej motorowa „wykręcała” wynik 3:33. Współczesny rezultat to jednak sprawa trwającego od czerwca 2017 roku dużego remontu. Na trasie Sochaczew (mazowieckie) – Swarzędz (wielkopolskie) wymieniane są tory, instalowana jest nowa trakcja, modernizowane przejścia podziemne i perony. Koszt zmian to dwa miliardy złotych, z których sporą część dokłada Unia Europejska.

Szybciej od przyszłego roku

System sterowania ruchem pozwoli na osiągnięcie przez większą część trasy prędkość 160 km/h. Oznacza to, że po zakończeniu wszystkich prac z Warszawy do Poznania pojedziemy o ponad godzinę szybciej niż obecnie.

Docelowy czas jazdy [2 godziny 20 minut – red.] zostanie osiągnięty, gdy skończymy całą inwestycję. Została ona podzielona na odcinki i jest zaplanowana do 2020 roku – tłumaczy Radosław Śledziński. Pierwszy odcinek: Poznań - Konin będzie gotowy w sierpniu przyszłego roku, drugi nieco opóźniony dopiero na koniec 2020. PKP nie przewiduje jednak wcześniejszych korekt rozkładu jazdy i kolejnego, nawet niewielkiego, przyspieszenia.

- Będzie to 15-20 minut szybciej niż przed modernizacją trasy. Prędkość dla PKP PLK nie była w tym przypadku najważniejsza. To, że pojedziemy trochę szybciej jest ważne, jednak najważniejsze jest zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości – dodaje Śledziński. Trasa E20 stała się dość popularna, także jako połączenie biznesowe. Nie wszyscy chcą jeździć między stolicą a Poznaniem zatłoczoną (a do tego niezwykle drogą) autostradą A2. Co ciekawe, trasa zostanie przystosowana również do kursów cargo pociągami długimi na 750 metrów.

POLECAMY TEŻ: