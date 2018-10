Szybka kolej do Warszawy. Włosi przyznają, że zerwali umowę na remont trasy Lublin - Dęblin

Astaldi, wykonawca m.in. drugiej linii warszawskiej metra, pracowała na części linii kolejowej nr 7 Lublin - Warszawa. Zajmowała się odcinkiem do Dęblina, gdzie od kilku miesięcy było wiadomo o sporych opóźnieniach.

We wtorek Włosi potwierdzili, że zeszli z placu budowy.

- Przyczyną wypowiedzenia kontraktów jest niezwykle gwałtowny, znaczny i powszechny wzrost cen materiałów i siły roboczej, koniecznych do wykonania tych kontraktów oraz jednoczesny spadek podaży tych materiałów i usług w branży budowlanej np. brak możliwości transportu materiałów koleją, czy niedostępność tłucznia na rynku polskim – portal Rynek Kolejowy cytuje oświadczenie włoskiej firmy.

Astaldi dodaje, że powodem wypowiedzenia kontraktów (oprócz Lublin - Dęblin też granica województwa dolnośląskiego – Czempiń) jest wzrost cen materiałów i koszt siły roboczej. Firma narzeka też na relacje z PKP Polskie Linie Kolejowe, które są odpowiedzialne za polskie tory.

Kłopoty Astaldi to też kłopoty polskich podwykonawców, którym Włosi winni są pieniądze.

We wtorek w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z podwykonawcami. Była mowa o tym, że Włosi nie zerwali kontraktu, ale oświadczenie firmy mówi co innego.

- Z kolei podwykonawcy zgłosili swoje uzasadnione roszczenia w stosunku do Astaldi, jeśli chodzi o płatności za wykonane roboty. PKP PLK zobowiązało się do bezzwłocznego zapłacenia tych środków - komunikuje LUW i dalej: - Następnie wojewoda lubelski zaprosił zainteresowane strony na spotkanie w Warszawie w siedzibie zarządu spółki PKP PLK w dniu jutrzejszym, na godzinę 13.30. Na spotkaniu tym wojewoda Czarnek przedstawi zarządowi spółki kolejowej zaistniałą sytuację widzianą z perspektywy podwykonawców i będzie chciał doprowadzić do ostatecznego porozumienia podwykonawców z PKP PLK.

Do sprawy odniósł się także warszawski ratusz, przekonując, że ma świadomość sytuacji w firmie Astaldi. Władze stolicy zapewniają jednak, że trwająca budowa drugiej linii metra jest niezagrożona.

– Znamy sytuację firmy Astaldi, która jest jednym z wykonawców rozbudowy metra w stolicy. Mamy także zapewnienia, że przedsiębiorstwo w dalszym ciągu będzie realizować warszawskie kontrakty zgodnie z podpisanymi umowami. Dotychczasowa współpraca układała się bez zastrzeżeń i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu tak pozostanie – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

