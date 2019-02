Szybkie tramwaje Warszawa. Nowe pojazdy na Ursynowie i Bemowie? Miasto nie jest zainteresowane

Nie stoją w korkach, psują się rzadziej niż autobusy, nie produkują smogu. Tramwaje to jedna z najefektywniejszych form transportu, nie dziwi więc, że ich ilość na warszawskich ulicach stale rośnie. Wciąż jednak brakuje nam szybkich i dobrze skomunikowanych linii, które połączyły ze sobą poszczególne dzielnice.

Szybkie tramwaje, Warszawa. Trzeba będzie jeszcze poczekać

Z roku na rok ilość aut poruszających się po Warszawie rośnie. Codziennie stoimy w długich w korkach, paląc rocznie hektolitry paliwa i tracą nerwy na zatłoczonych ulicach. Niestety, oprócz frustracji, produkujemy także smog, który zatruwa zimowy krajobraz Warszawy.

Od lat więc miejscy aktywiści próbują walczyć nie tylko ze smogiem, ale także ruchem kołowym na naszych ulicach, proponując kierowcom, by przesiedli się do transportu publicznego. To również miejscy aktywiści promują tramwaje jako element zrównoważonego rozwoju miast oraz sposób na walkę ze smogiem.

Jak jednak sprawić, by tramwaje były nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne, wygodne i szybkie? Jak postuluje radny Paweł Lach, stolica potrzebuje dzielnicowych, jednotorowych linii tramwajowych, po których poruszałyby się nowoczesne pojazdy, które już zostały zakupione.

Jak podaje "Fakt", takie linie miały pojawić się na szerokich ulicach Ursynowa czy Bemowie. Miałyby, bo jak na razie, nic nie wskazuje na to by Warszawa była zainteresowana rozwiązaniem problemu smogu i korków w ten sposób.

- Ze względu na charakter, położenie i typ zabudowy dominującej w Rembertowie nie planujemy budowy tam infrastruktury tramwajowej – mówi w rozmowie z Faktem wiceprezydent Robert Soszyński. Oznacza to, że czeka nas jeszcze co najmniej kilka dojazdów w korkach i smogu.