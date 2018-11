Szykuje się rewelacyjny Sylwester w Pubie Lolek

„Co z sylwestrem?“ pytają znajomi. Znów to samo: ledwo zdążyłeś odpocząć po Wszystkich Świętych, niedługo Boże Narodzenie, a już trzeba planować kolejne wydatki, związane z ostatnią i jednocześnie pierwszą imprezą roku. Jak dobrać miejsce na zabawę do własnych wymagań i potrzeb?

ATMOSFERA

Masz dość szpanu i small-talków? Uważasz, że suknie balowe wyglądają dobrze tylko w bajkach Disneya?

Nie zmuszaj się do muślinowych garniturów i wystrzałowych butonierek, jeśli ich nie czujesz! Buntuj się przeciw balom sylwestrowym, odrzuć szpan drogich kreacji i sztywnego otoczenia! Przyjdź na kameralną prywatkę sylwestrową do Pubu Lolek. Poczuj wolność, ciesz się niezobowiązującą atmosferą. Ubierz się jak chcesz, w Lolku doświadczysz pełnej swobody: dobry będzie zarówno garnitur, jak i strój nieoficjalny, smart casual albo przebranie clowna! To Ty masz czuć się komfortowo i przeżyć najlepsze chwile w roku!

MUZYKA

Muzyka łagodzi obyczaje – tak przynajmniej mówią. Jest jednym z najważniejszych elementów każdej imprezy tanecznej, relaksuje i rozluźnia, poprawia nastrój. Kto nie cieszy się na brzmienie ulubionej piosenki?

Jeżeli lubisz kołysać się do polskich szlagierów, nie są Ci obce pop-rockowe klimaty i odnajdujesz się w największych hitach ostatnich czterech dekad Life Club Band oraz DJ Claudiush staną na wysokości zadania. Taki klimat gwarantuje Pub Lolek.

JEDZENIE I PICIE

Jak wiadomo, żeby mieć siłę na nocne szaleństwa, trzeba dobrze zjeść i zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. W Lolku zjesz nie tylko dobrze, ale i smacznie. Open bar i szwedzki stół (bez limitu!!!) pozwolą Ci tego wieczoru wybierać spośród wszystkich dostępnych opcji: napoje mniej i bardziej wyskokowe, grill, dania gorące, przekąski i desery!

TOWARZYSTWO

Wyjątkowe wspomnienia tworzą zarówno ludzie, jak i miejsca. Najlepsze chwile przeżywamy, kiedy uda nam się połączyć te dwa elementy. Lolek wygrywa luźną atmosferą zabawy, niewymuszonej prostoty, spójności otoczenia i towarzystwa. Taka aura wpływa na otwartość, życzliwość i chęć zabawy do białego rana!

NASTRÓJ

Przygotowania do imprezy są bardzo ważne – każdy chce wyglądać świetnie. Nie zapomnij jednak zadbać o swój umysł i ciało. Zrelaksuj się, zapewnij sobie chwilę odpoczynku. Weź kąpiel z bąbelkami (tymi w kieliszku również), zdrzemnij się. Zapomnij na chwilę o obowiązkach i troskach życia codziennego. Kto wie, może w przyszłym roku nie dadzą o sobie znać?

A o resztę zadba Pub Lolek