Już tylko dni dzielą nas od finału T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami, akcji, która od sześciu lat łączy Polaków we wspólnym pomaganiu. To ostatni moment, żeby dołączyć do inicjatywy, wokół której gromadzi się największa i najbardziej zaangażowana społeczność w Polsce. To setki tysięcy osób, które przez ponad trzy miesiące motywują się wzajemnie do tego, aby wspólnie zgromadzić jak najwięcej kilometrów. T-Mobile Polska zamienia je na pieniądze, a następnie przekazuje niepełnosprawnym ruchowo dzieciom, znajdującym się pod opieką Fundacji TVN "Nie jesteś sam". O fenomenie akcji, o zaangażowaniu i o tym dlaczego chcemy pomagać, rozmawiamy z Adą Palką oraz Anią Werstak.