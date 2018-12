T-Mobile uruchomił pierwszą w Polsce sieć 5G

5G to kolejna generacja łączności mobilnej, całkowicie zmieniająca otaczający nas świat. Wirtualna rewolucja w Polsce już się rozpoczęła dzięki T-Mobile, który uruchomił w Warszawie pierwszą sieć 5G. Składa się ona na początek z pięciu stacji bazowych, nadających sygnał dostępny w centrum stolicy. Na każdej uruchomiony został system 5G w paśmie 3,5 GHz o szerokości kanału 100MHz. Sygnał 5G jest emitowany przez anteny umożliwiające stosowanie kluczowej dla działania 5G techniki formowania wiązki i przemieszczania jej zgodnie ze zmianami położenia indywidualnego użytkownika, co gwarantuje najwyższą jakość połączenia.

- Nie boimy się mówić głośno o tym, że 5G to rewolucja, która zmieni nie tylko wirtualny świat, ale sprawi, że na inny poziom wejdzie także całe społeczeństwo. Sieć 5G to nie tylko większa szybkość połączenia internetowego, ale dużo więcej. To precyzja, efektywność i odkrywanie zupełnie nowych możliwości - przekonuje Andreas Maierhofer, szef T-Mobile Polska. Budując sieć 5G, tworzymy przede wszystkim infrastrukturę dla kolejnych pokoleń, bo one z tego potencjału będą korzystać bardzo intensywnie - dodaje Timotheus Hottges, dyrektor generalny Deutsche Telekom.

Inauguracja pierwszej polskiej sieci 5G miała miejsce w Warszawie w specjalnie wybudowanym na tę okazję #5G_Lab, który stanął tuż przed Pałacem Kultury i Nauki. Wprowadzenie technologii 5G pociągnie za sobą stworzenie nowych, gałęzi biznesu i zawodów. To dlatego, podczas ceremonii uruchomienia 5G w stolicy obecni byli także przedstawiciele polskiego rządu, który przekonuje, że ten projekt będzie dla niego w najbliższych latach jednym z priorytetów.

- Popieramy wszystkie działania związane z testowaniem i wdrażaniem sieci piątej generacji. Cele administracji i biznesu są w tym temacie zbieżne. Naszym priorytetem, który wynika nie tylko z wytycznych Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim z naszego dążenia do bycia jednym z europejskich liderów gospodarki opartej o dane, jest możliwie szybkie i sprawne wdrożenie sieci 5G. Stąd takie inicjatywy jak ta dzisiejsza, realizowane właśnie w Polsce, cieszą szczególnie. Czujemy, że nasze starania są doceniane przez światowy biznes - powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji

W 2020 roku 5G ma być dostępna w pierwszym dużym polskim mieście, z kolei do 2025 roku sieć ma zagościć we wszystkich największych miastach w Polsce. Projekt nabiera tempa, ponieważ możliwości towarzyszące jego pojawieniu się, działają na wyobraźnię każdego. Dzięki 5G możliwe będzie bezpieczne prowadzenie samochodów czy autobusów komunikacji miejskiej bez kierowcy. 5G nie tylko przyśpieszy szybkość łącza, ale przede wszystkim pozwoli na poruszanie się w wirtualnym świecie tzw. niskich opóźnień. Realne stanie się przeprowadzanie operacji chirurgicznych na odległość. Specjalistyczna opieka zdrowotna dosłownie na wyciągnięcie ręki, transport medyczny realizowany przez drony, którym nie przeszkadzają niespodziewane sytuacje, zdrowsze uprawy i żywność dzięki zupełnie innym mechanizmom produkcyjnym. Nowa epoka w historii ludzkości właśnie się zaczyna.

Samo uruchomienie sieci 5G nie oznacza jednak pełnej zmiany. Żeby wykorzystać jej potencjał, potrzebne jest stworzenie odpowiednich narzędzi: regulacji prawnych, także tych dotyczących norm emisyjnych, oraz odpowiednie i szybkie rozdysponowanie częstotliwości radiowych. To niezbędne, by mogły nastąpić ogromne inwestycje dzięki którym nastąpi implementacja sieci w Polsce.

Nowe technologie napędzane 5G faktycznie odmienią nasze życie. Wiele niedostępnych do tej pory rozwiązań znajdzie się z zasięgu ręki. - Nie chcemy, żebyście czekali na przyszłość, dlatego tworzymy ją dla was już dzisiaj - mówią szefowie T-Mobile Polska i po prezentacji 5G Lab, trudno się z nimi nie zgodzić.