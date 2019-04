Tabliczki z zakazem wprowadzania psów w miejscach publicznych są nielegalne. Z czworonogiem można wchodzić do parków i na place zabaw

- Możemy je traktować wyłącznie, jako prośbę, a nie nakaz (w tym przypadku zakaz). Nie musimy się do nich stosować. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w ww sprawie, który uznał, że tabliczki takie są niezgodne z prawem – tłumaczy Magdalena Kordas z fundacji MIKROPSY.

O tych tabliczkach głośno było już wcześniej. Temat powrócił po sprawie w Częstochowie. Mężczyzna otrzymał od Straży Miejskiej mandat, za rzekome wyprowadzanie psa w niewłaściwym miejscu. Patrol powołał się na przepis, który został ustalony przez miasto. Mówi on m.in. o tym, że nie wolno zabierać czworonogów do sklepów, restauracji, na place zabaw , itp. Właściciel psa zbulwersował się i skierował sprawę do sądu. Nie obyło się bez komplikacji. Najpierw przegrał sprawę w sądzie, następnie skierował ją do Rzecznika Praw Obywatelskich, później interweniował w ratuszu, aż ostatecznie poszedł z nią do sądu administracyjnego, gdzie udało mu się wygrać. Z wyroku wynika, że miasto nie może nikomu zakazać spacerów z psem po mieście.

Ustawa o utrzymaniu czystości

W Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma podstawy do wprowadzenia generalnego zakazu wchodzenia z psem do obiektów użyteczności publicznej. Na podstawie tej Ustawy, dana gmina może sformułować jasne i jednoznaczne obowiązki właścicieli zwierząt domowych, zmierzających do zapewnienia ochrony przed zagrożeniami, uciążliwościami oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

(Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 4, ust. 2, punkt 6: Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku)

Co to oznacza w skrócie? Gminy mogą nakazać, aby psy miały obrożę, smycz czy kaganiec, a właściciele czworonogów pamiętali o obowiązkowym posprzątaniu po swoim pupilu, ale nie mogą zakazać wejścia z parku czy na plac zabaw.

- Z uzasadnień wyroków jakie zapadały w takich sprawach wynika, że wprowadzenie w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakazu wprowadzania zwierząt na dane tereny jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom w tym właścicielom zwierząt domowych. Ustawodawca bowiem nie upoważnił rady do sformułowania zakazu wprowadzania zwierząt na określone tereny lecz do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami domowymi w taki sposób by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom – tłumaczy dalej Dominik Niewirowski.

Przykładowe Wyrok WSA w Warszawie:

- Mamy pewne obowiązki, m.in. sprzątanie po swoich pupilach. I to jest nakaz, który jest naszym obowiązkiem czy tego chcemy, czy nie. Patrząc na stan naszych trawników nie każdy się do tego stosuje. Mnie też to denerwuje, bo gdy chcę posprzątać po swoim psie muszę przejść przez pole minowe. Wydaje mi się, że my - opiekunowie psów - sami doprowadzamy do tego, że tabliczki takie masowo zaczęły pojawiać się na terenach zielonych. Jeżeli zaczniemy postępować zgodnie z prawem, które po coś zostało stworzone, każdemu będzie żyło się łatwiej – dodaje na koniec Magdalena Kordas.

