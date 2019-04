Tahina. Comfort streed food w samym centrum Warszawy

Nieduże, jasne wnętrze. Jest przyjemnie, choć dość gwarno. Aha. No i pięknie pachnie, a za ladą czekają na nas same, kolorowe pyszności. Tak wita mnie lokal Tahina (ul. Wilcza 26). Jeśli macie już dość tradycyjnej polskiej kuchni i odwiedzaliście takie lokale jak Mezze czy Shuk - Tahina jest dla was.

Ale po kolei. Niepozorne wnętrze skrywa bowiem prawdziwe niespodzianki. W menu znajdziemy kilka opcji. Wrapy z falafelem (17 zł) i wołowiną (21 zł). Kilka rodzajów Tahina Bowl – mezze (24 zł), falafel (26 zł), z tempeh (27 zł), krewetki (28 zł), wołowina (28 zł) i wegański boczek (26 zł) w daniu oprócz sałatek i kiszonek są pasty, np. hummus czy mohammara.

Smakować arabskie dania można od samego rana – w weekendy w Tahinie zjemy bowiem również śniadania - są rozpływające się w ustach slidery z wołowiną lub wege, shakshuka z konfitowaną jagnięciną i jajka gotowane z paluszskami z zatarem (mieszanką aromatycznych ziół). A do tego desery daktylowa wegańska nutella (19 zł). Pięknie pachnie limonkowa herbata z kwiatami i ziołami (15 zł), a kawa z piasku daje prawdziwego kopa (13 zł), wszystko wygląda jak z baśni 1001 nocy. Szafranowy krystalizowany cukier na pałeczkach uzupełnia całe doświadczenie.

Właścicielem (oraz szefem kuchni) lokalu jest Ouce Naser. Jego dań mogliśmy spróbować m.in. w restauracji Modarest, a także na Slow Market. Byliśmy ciekawi, kiedy wpadł na pomysł nowego lokalu.

- Ten pomysł zrodził się w mojej głowie jakieś dwa lata temu, kiedy pracowałem jako szef kuchni w innych restauracjach. Uwielbiam tahinę czyli pastę sezamową i dodaję ją do różnych dań. Świetnie smakuje zarówno z mięsem, jak i z warzywami. Sprawdza się nawet w deserach. Wiedziałem, że nazwą mojego lokalu musi być właśnie Tahina - mówi nam Ouce Naser i dodaje:

W naszym lokalu wykorzystujemy polskie, sezonowe produkty. Dodajemy do nich orientalne dodatki np. przyprawy. To się sprawdza. Nie chcieliśmy robić ani wegańskiej ani typowo mięsnej kuchni. Stawiamy zarówno na nowoczesne, jak i tradycyjne rozwiązania. Liczy się różnorodność. Jedno nasze dania ma aż 89 składników!