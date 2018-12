Tajemniczy wyciek z bagażu na pokładzie samolotu LOT na Heathrow. Jedna z osób poczuła się źle. Bagaż jest sprawdzany

"Czy ktoś szuka tematu? Samolot LOT na lotnisku Heathrow nie startuje do Warszawy, bo wykryto wyciek z walizki i jedna z osób z obsługi się zatruła. Straż pożarna, policja, etc. Nie wiem czy będę jutro w domu" - napisała o godzinie 20:44 na Twitterze użytkowniczka JJPiszczatowska. Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem LOT, by wyjaśnić tę sprawę.

- Podczas załadunku bagaży jeden z pracowników zgłosił, że z jednej z walizek wydobywa się nieprzyjemny zapach. Powiadomił o tym służby lotniska, które musiały sprawdzić bagaż. Został on odseparowany od reszty i jest teraz sprawdzany, w związku z czym lot się opóźnił - powiedział Adrian Kubicki.

- Samolot wystartuje, jak tylko lotnisko Heathrow będzie miało wolny slot, ponieważ na tak wielkim lotnisku jest problem z przepustowością i każde opóźnienie skutkuje "wyskoczeniem" poza kolejkę - wyjaśnił rzecznik LOT. Skomentował również doniesienie o zatruciu jednej z osób.

- Nie wiem, czy się zatruła. Wiem, że jedna osoba zgłosiła, że na skutek zapachu źle się poczuła, ale nie wiem, czy faktycznie doszło do zatrucia. To już leży w gestii lotniska - powiedział Kubicki.